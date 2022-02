Questo giovedì, 17 febbraio 2022, alle ore 18:45 nello stadio catalano Camp Nou è in programma un match di cartello: Barcellona-Napoli, turno di andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Tutto pronto per la partita di Europa League

Certo manca il fascino della tipica musichetta della Champions, e al suonare della quale lo stadio San Paolo di Napoli (oggi stadio "Diego Armando Maradona") prorompeva in urlo dai decibel assordanti. Oggi, invece, il palcoscenico è più modesto. Trattasi della seconda competizione continentale, l'Europa League, ma la sfida tra blaugrana e azzurri si presenta comunque di grande interesse, soprattutto in ragione di un equilibrio che negli anni appena trascorsi non c'è mai stato tra le due compagini.

Il celeberrimo club catalano ha perso molti pezzi pregiati, Messi e Neymar su tutti, ed è impegnato in una complicata azione di ricostruzione partendo dai virgulti della "Cantera".

Il Napoli dal canto suo, vive un momento felice, trovandosi in piena lotta per il titolo. Di certo, non vorrà sfigurare neppure in Europa e, anche per una ritrovata ampiezza di rosa, lancia il guanto di sfida al prestigioso sodalizio iberico. Questa volta la differenza tecnica non è abissale, come in occasione delle precedenti sfide, e appare con tutta evidenza la voglia del Napoli di uscire finalmente vincente da una sfida che l'ha visto sempre soccombere in passato.

Il ritorno di Koulibaly e Anguissa, il primo da capitano della squadra Campione d'Africa, la forma crescente di Osimhen e la ritrovata fiducia nei propri mezzi, si presentano come un mix giusto per tentare l'impresa, con la consapevolezza da entrambe le parti che chi dovesse uscire vincente dalla sfida si candiderebbe come prima favorita per la vittoria finale del torneo.

Barcellona in cerca di riscatto

Va detto che il Barcellona mostra chiari segni di ripresa. La dirigenza catalana ha operato pesantemente durante la sessione del mercato invernale, ridando una competitività alla compagine guidata dal mitico Xavi degna della storia del club. Il fiore all'occhiello della campagna ccquisti è stato Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante di classe superiore, seppure non più giovanissimo, dall'alto della sua esperienza si candida come guida di questo nuovo gruppo.

Altro tassello importante inserito sempre nel reparto offensivo a gennaio, grazie ad un esborso di 55 milioni di euro (più eventuali altri 10 per bonus legati al rendimento), è Ferran Torres. Spagnolo, classe 2000, tecnica sopraffina, proveniente dal Manchester City, è la vera speranza del calcio ispanico.

Insomma, non è assolutamente un Barcellona in disarmo, tutt'altro.

Non resta che attendere domani per gustare quello che si profila come uno spettacolo calcistico di grande spessore.

Dove vederla: La diretta del match, con inizio alle 18:45 di domani giovedì 17 febbraio 2022, sarà offerta sia da Dazn che da Sky.