Uno dei trasferimenti più clamorosi del recente Calciomercato estivo è stato quello che ha riguardato Cristiano Ronaldo. Il portoghese a pochi giorni dalla fine del mercato è stato acquistato dal Manchester United. Una decisione inaspettata anche per la modalità in cui si è concretizzata e che ha sorpreso anche la Juventus, che si è ritrovata senza un grande giocatore a pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo. Il portoghese sta dimostrando anche in Inghilterra di essere molto importante, anche se è meno incisivo in campionato rispetto alle stagioni precedenti.

In una recente intervista Cristiano Ronaldo ha spiegato il motivo per cui dopo tre stagioni ha voluto lasciare la Juventus per fare una nuova esperienza professionale, sottolineando come volesse dimostrare di essere ancora competitivo a livelli importanti. A detta del portoghese ci è riuscito dando un contributo importante al Manchester United in Champions League, con la società inglese che si sta giocando la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea contro l'Atletico Madrid. Meno incisivo in campionato, dove il Manchester United è distante dai primi posti in classifica.

Cristiano Ronaldo ha parlato del suo trasferimento al Manchester United

“Sono tornato allo United per dimostrare a me stesso di essere capace di giocare ad un alto livello.

Credo di non aver deluso le aspettative, perché la gente temeva di vedere un Cristiano differente e così non è stato''. Queste le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo in riferimento alla decisione di trasferirsi al Manchester United nel recente calciomercato estivo. Il portoghese ha aggiunto di aver lasciato un segno in ogni società in cui è stato e che a sua detta nessun giocatore nella storia del calcio può dire di aver avuto questo privilegio.

Cristiano Ronaldo ha spiegato il motivo per cui a 37 anni ancora riesce a competere a livello importanti, sottolineando che è importante trovare un certo equilibrio. Ha poi aggiunto: ''Non ti devo dire che sono molto forte perché i numeri sono lì e i fatti sono fatti, per questo sono felice di continuare a segnare gol per il Portogallo e il Manchester United''.

Ha poi rimarcato il fatto che vuole continuare a vincere anche perché è consapevole che potrebbe giocare ancora quattro e cinque anni.

La stagione disputata fino ad adesso da Cristiano Ronaldo al Manchester United

La stagione disputata fino da Cristiano Ronaldo conferma che il portoghese è stato decisivo in Champions League nella qualificazione del Manchester United agli ottavi di finale. In 6 match ha segnato altrettanti gol, a cui bisogna aggiungere 23 match in campionato, 10 gol e 3 assist decisivi ai suoi compagni. Un match anche in FA Cup oltre che in Serie A prima del trasferimento alla società inglese nel recente calciomercato estivo.