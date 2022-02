Dopo il pareggio a reti bianche di Genova in campionato, la mente dell'Inter è rivolta alla semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan. I nerazzurri giungeranno a questa sfida con un attacco in piena crisi: il digiuno di Lautaro Martinez, a secco dal 17 dicembre, sta influenzando il cammino in campionato (solo due punti in quattro gare) e il rendimento altalenante di Dzeko e Sanchez non aiuta l'Inter, scivolata al terzo posto in classifica, seppur con una partita da recuperare.

Urge una scossa in casa Inter che potrebbe arrivare dall'infermeria.

I recuperi di Gosens e Correa sono una boccata d'ossigeno per Inzaghi: l'ex Atalanta si è allenato a pieno regime con il gruppo ed è in odore di convocazione per il "Derby della Madonnina" di Coppa Italia. Inzaghi potrebbe concedere uno spezzone di gara al nazionale tedesco, un'occasione per far rifiatare Perisic.

A differenza di Gosens che sta lavorando da diversi giorni, Correa ha svolto solamente una parte dell'ultima seduta d'allenamento. Nonostante ciò, Inzaghi non esclude la possibilità di convocarlo per il big match di domani sera: sarà decisiva la rifinitura per il nazionale argentino.

Inter, le parole di Inzaghi pre-match

Ai microfoni di Mediaset, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha presentato la semifinale di Coppa Italia contro il Milan: "Sarà una sfida dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro e allo stesso tempo una partita in cui l’aspetto mentale e motivazionale faranno la differenza.

Per la città di Milano sarà una bellissima vetrina ma il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione".

Sui giocatori finora infortunati, Inzaghi ha detto: "Correa e Gosens stanno meglio, stanno crescendo ogni giorno la propria condizione, manca l’allenamento di oggi pomeriggio, ma penso che domani potrebbero essere convocati.

Bisognerà giocare partita per partita cercando di recuperare le energie fisiche e mentali senza pensare a quello che succederà dopo. Per raggiungere gli obiettivi questo è l’unico modo".

Le dichiarazioni di mister Inzaghi alla vigilia della semifinale di andata di #CoppaItaliaFrecciarossa 👇#DerbyMilano #MilanInter pic.twitter.com/uOWnXtPOiu — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 28, 2022

Inter, la probabile formazione contro il Milan

Rispetto alla formazione vista contro il Genoa, Inzaghi potrebbe adottare un accorgimento tattico: l'impiego del 3-4-1-2 con Calhanoglu che agirebbe dietro le punte Lautaro Martinez e Dzeko.

Oltre all'avanzamento del turco sulla trequarti, c'è da segnalare il rientro di Skriniar con D'Ambrosio che partirà dalla panchina. Discorso simile anche per Sanchez.

Le fasce saranno presidiate da Perisic e Dumfries mentre sulle linea mediana non mancheranno Brozovic e Barella. In caso di conferma del 3-4-1-2, Calnanoglu farà da raccordo tra il centrocampo e l'attacco. In difesa, nuova chance per De Vrij, apparso in ripresa nella trasferta di Genova.

Probabile formazione dell'Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Brozovic, Barella, Perisic; Calhanoglu; Lautaro Martinez, Dzeko.