La Juventus è attesa da un mese di febbraio molto impegnativo per il calcio giocato e anche per il mercato. La società bianconera prima di lavorare agli acquisti del Calciomercato estivo dovrà incontrare i giocatori attualmente in scadenza di contratto a fine giugno. Sono cinque i giocatori che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Di questi il principali indiziato a lasciare la Juventus pare essere il portiere, che potrebbe andare a giocare titolare in un'altra squadra del campionato italiano.

Sembra invece molto vicina l'intesa contrattuale con il terzino Mattia De Sciglio. A volere la conferma del giocatore il tecnico Massimiliano Allegri, che lo sta schierando molto in questa stagione: De Sciglio può giocare su entrambi le fasce difensive e ha dimostrato di essere molto utile come sostituto di Alex Sandro e Danilo. Attualmente sembra essere in vantaggio nelle preferenze del tecnico rispetto a Pellegrini. Secondo le ultime notizie di mercato a breve è atteso l'incontro con l'agente sportivo del giocatore per il prolungamento di contratto fino a giugno 2025.

Il terzino De Sciglio potrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus fino a giugno 2025

La Juventus potrebbe confermarlo, anche perché si sta dimostrando molto ultime al tecnico Massimiliano Allegri. Inoltre ha un ingaggio compatibile con le esigenze della società bianconera, che non vuole appesantire il bilancio societario. Infatti De Sciglio guadagna circa 2 milioni di euro netti a stagione, importo che potrebbe essere confermato anche fino a giugno 2025.

Fino ad adesso il terzino ha disputato 12 match nel campionato italiano segnando un gol e fornendo un assist decisivo. A questo bisogna aggiungere la finale di Supercoppa italiana, due match in Champions League (con un assist) e una presenza in Coppa Italia.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno

Un altro giocatore che sembra vicino al prolungamento di contratto con la Juventus è Juan Cuadrado.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe prolungare per un'altra stagione a circa 3 milioni di euro più bonus con un'opzione per la stagione 2023-2024. Il colombiano si sta confermando anche in questa stagione come uno dei migliori giocatori bianconeri.

Si attende anche l'incontro con l'agente sportivo di Paulo Dybala, ossia Jorge Antun. A tal riguardo si parla di un'offerta della Juventus da 8 milioni più 2 di bonus fino al 2026, inoltre la società bianconera che vorrebbe evitare le commissioni da pagare all'agente sportivo di circa 5 milioni.

Non ci sono novità invece su Bernardeschi, mentre per quanto riguarda Perin invece - come già anticipato - potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera.