La Juventus è attesa settimane da un mese di febbraio importante fra calcio giocato e Calciomercato. L'attesa principale sembra riguardare soprattutto la Champions League, con gli ottavi di finale contro il Villareal. Sarà importante però vincere anche in campionato, soprattutto perché attualmente non ci sono certezze per il quarto posto che significherebbe qualificazione alla massima competizione europea. Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic serviranno proprio ad aiutare la Juventus a raggiungere la Champions League, che oltre al prestigio garantirebbe una somma importante utile per gli investimenti sul mercato.

Fra i giocatori che potrebbero interessare alla società bianconera c'è sicuramente Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma in scadenza di contratto a giugno 2024. Il 23enne potrebbe essere il rinforzo ideale per la società bianconera perché garantirebbe qualità e fisicità al settore avanzato. L'eventuale mancata qualificazione della Roma alla Champions League potrebbe facilitare la partenza di Zaniolo, che garantirebbe una somma di circa 40 milioni di euro.

Il centrocampista Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus

La società bianconera se dovesse qualificarsi alla Champions League potrebbe decidere di effettuare l'investimento. Ad agevolare il suo arrivo potrebbero essere anche le cessioni. Uno dei giocatori che potrebbe garantire una buona somma dalla sua partenza è Weston McKennie, che dopo un inizio di stagione non ideale si sta confermando come uno dei migliori giocatori del campionato italiano.

La Juventus potrebbe offrirlo come contropartita tecnica per l'acquisto di Zaniolo. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, in tal caso dovrebbe aggiungere circa 10 milioni di euro in contanti. La società bianconera potrebbe cedere il centrocampista americano anche all'estero, in Inghilterra ci sono diverse società interessate al giocatore e che potrebbero garantire una somma più pesante rispetto ai 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare altri giovani di qualità a giugno. Oltre a Zaniolo potrebbe arrivare Andrà Cambiaso, terzino del Genoa in scadenza di contratto a giugno 2023. Il classe 2000 potrebbe essere un rinforzo importante soprattutto se dovesse essere ceduto Alex Sandro. Il brasiliano potrebbe trasferirsi al Wolverhampton, una cessione che potrebbe garantire una somma di circa 12 milioni di euro.