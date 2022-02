La Juventus nella prima parte della stagione ha avuto diverse problematiche. Tanti i punti persi, soprattutto con le squadre medie e piccole, che significano una distanza dal primo posto di otto punti, che potrebbero diventare 11 nel caso in cui i nerazzurri vincano il match che devono recuperare. Negli ultimi due mesi, però, i miglioramenti sono stati evidenti e gli arrivi dei nuovi acquisti Denis Zakaria e Dusan Vlahovic hanno dato ulteriore serenità ai bianconeri. Fra i protagonisti della stagione della Juventus c'è Weston McKennie, con Allegri che lo ha schierato titolare in diversi match.

L'americano dà fisicità ma anche qualità al gioco bianconero, oltre al fatto che è bravo negli inserimenti ed ha già segnato 3 gol in 18 match di campionato. Dopo essere stato vicino alla partenza nel Calciomercato estivo, l'americano ha dimostrato di essere un giocatore importante per Allegri. Di recente il centrocampista è stato protagonista di un'intervista molto interessante in cui ha sottolineato come sia felice alla Juventus. Ha aggiunto, però, che bisogna dare sempre tutto in società importanti come quella bianconera, altrimenti la partenza e la sostituzione con un altro giocatore è inevitabile.

Il centrocampista McKennie ha parlato della Juventus

'Adesso come adesso, alla Juventus sono felice.

Una delle cose che sogni è giocare in un grandissimo club con una storia importante, con tanti tifosi, l’atmosfera. Ma il calcio è uno sport talmente imprevedibile, hai i tuoi alti e bassi'. Queste le dichiarazioni di Weston McKennie in una recente intervista riguardo il suo futuro professionale. L'americano ha sottolineato che si trova molto bene nella società bianconera ma è consapevole che il calcio è imprevedibile e che eventuali partenze non sono da scartare.

A tal riguardo ha aggiunto: 'Alla Juventus sto facendo bene e spero di continuare, ma non si sa mai cosa ci riserva il futuro'. Come dicevamo ad inizio articolo, McKennie è stato vicino alla cessione nel recente calciomercato estivo. Si era parlato di un suo possibile trasferimento in Inghilterra, con il Tottenham che avrebbe provato ad acquistarlo.

Alla fine però è rimasto a Torino, anche perché la Juventus lo ha sempre valutato circa 40 milioni di euro, somma che le società interessate non hanno voluto investire. Di certo, la sua conferma è stata ben ripagata, nella prima parte della stagione è stato probabilmente il miglior centrocampista insieme a Manuel Locatelli.

Il mercato della Juventus

Attualmente, McKennie è uno dei riferimenti del centrocampo della Juventus, non è un caso che sia rimasto a gennaio nonostante l'interesse di alcune società inglesi. Sono partiti invece Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey, gli acquisti invece sono stati Federico Gatti, che rimarrà al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic.