La Juventus dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi arrivi senza costo di cartellino sono stati Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, che però non ha inciso come ci aspettava. Soprattutto il gallese, trasferitosi in prestito ai Glasgow Rangers nel recente mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe rinforzare soprattutto difesa e centrocampo a giugno, fra i giocatori graditi ci sarebbe anche Matthias Ginter, ex compagno di squadra al Borussia Monchengladbach di Denis Zakaria. E proprio lo svizzero potrebbe agevolare l'arrivo del difensore tedesco.

Su Ginter però ci sarebbe l'interesse concreto dell'Inter, alla ricerca di un difensore che possa sostituire Stefan De Vrij. Il difensore olandese potrebbe lasciare la società nerazzurra per una nuova esperienza professionale. L'Inter potrebbe decidere di cederlo a giugno anche perché in scadenza a giugno 2023. C'è quindi il rischio che il giocatore lasci la società nerazzurra a parametro zero in caso di mancato prolungamento contrattuale. Ginter in questa stagione fino ad adesso ha disputato 17 match in campionato e 3 match nella Coppa di Germania. Sarebbe un acquisto utile anche in considerazione del fatto che è un classe 1994 e come tale potrebbe rappresentare il presente e il futuro della difesa della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Matthias Ginter a giugno. Il difensore tedesco arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a fine stagione. Ad agevolare il suo arrivo nella società bianconera potrebbe essere Denis Zakaria, ex compagno di squadra del tedesco proprio nella società tedesca.

L'impatto dello svizzero alla Juventus è stato importante, in particolar modo nel match di campionato contro il Verona in cui ha segnato anche il gol del 2 a 0. Su Ginter ci sarebbe l'interesse concreto anche dell'Inter, che cerca rinforzi in difesa proprio come la Juventus. Sia i nerazzurri che i bianconeri potrebbero cedere a giugno rispettivamente De Vrij e De Ligt. La Juventus potrebbe ingaggiare anche altri giocatori a parametro zero.

Piacciono Antonio Rudiger del Chelsea e Alessio Romagnoli del Milan.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Si valutano diversi profili alcuni dei quali a parametro zero. Piacciono Frank Kessié del Milan e Paul Pogba del Manchester United, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda invece il settore avanzato piace Niccolò Zaniolo della Roma, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.