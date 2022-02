Il Calciomercato invernale è terminato ma la questione inerente il contratto di Franck Kessié continua a tenere banco in casa Milan.

Il contratto che lega il centrocampista ai rossoneri scade, come oramai è noto, il prossimo mese di giugno 2022 ma, ad ora, il calciatore ha sempre rifiutato ogni proposta di rinnovo arrivata dal Milan. Kessié e l'entourage, infatti, chiedono per il rinnovo un contratto da circa 8 milioni di euro a stagione: cifra giudicata decisamente troppo alta dal club, che non ha alcuna intenzione di accontentare le richieste del giocatore.

Nelle ultime ore si è cercato di riniziare la trattativa, senza successo

Negli ultimi mesi la situazione legata al rinnovo sembra essere in uno stallo. La distanza tra domanda e offerta era infatti troppo alta e i rossoneri si erano quasi rassegnati all'idea di perdere il calciatore. Dalle parti di Milanello, però, qualcosa nelle ultime ore dev'essere cambiato, al punto da spingere il club a riaprire la trattativa.

Secondo quanto comunicato dalla redazione sportiva di Sky, infatti, il Milan ha proposto nelle ultime ore una nuova offerta al calciatore, cercando l'intesa su un ingaggio di circa 5 milioni e 800 mila euro. Il calciatore, però, non avrebbe mostrato alcun cambiamento nelle pretese e, per questo, ha rispedito al mittente anche questo tentativo.

A causa di questo nuovo rifiuto, dunque, appare assai probabile che il futuro del calciatore sia lontano da Milano.

Sul calciatore c'è l'interesse di tanti club, tra cui la Juventus

Nel futuro di Kessié, comunque, potrebbe continuare a essere l'Italia e, in particolare, la città di Torino. Il calciatore, infatti, piace molto alla Juventus, che sarebbe pronta a offrire ben otto milioni di euro di ingaggio pur di acquistare il calciatore a parametro zero.

D'altronde Franck Kessié (al di là di qualche incertezza, specie in Champions League, di cui si è reso protagonista in questa stagione) ha mostrato negli anni di essere tra i centrocampisti più importanti d'Europa. Per questo motivo non deve destare stupore il fatto che l'idea di acquisirlo a parametro zero attiri decisamente le attenzioni di diversi altri top club europei, tra cui Paris Saint Germain e il Barcellona.

Nelle ultime ore, però, sul calciatore sarebbe piombato anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che pur non avendo ancora avviato i contatti con l'entourage del calciatore starebbe monitorando molto seriamente la situazione. A riportare la notizia è il giornale spagnolo As, che ricorda come il club madrileno sia alla ricerca di un giocatore che possa essere una alternativa a Casemiro.