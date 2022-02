Per molti addetti ai lavori la Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale. Gli acquisti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria garantiscono fisicità e qualità. Proprio l'ex punta della Fiorentina ha dimostrato di essere molto incisiva in zona gol. Dovrà integrarsi però in una squadra diversa, anche se la qualità di giocatori come Dybala e Morata potrebbe aiutarlo a confermarsi anche nella seconda parte della stagione. Nelle ultime giornate è passato in secondo piano l'acquisto di Federico Gatti, arrivato nell'ultimo giorno di mercato.

Il difensore classe 1998 è una delle rivelazioni del campionato di Serie B e per questo la società bianconera ha speso circa 9 milioni di euro compresi i bonus per acquistarlo. A parlare di Gatti è stato Luciano Moggi. L'ex dirigente della Juventus ha sottolineato l'importanza di un acquisto come quello del difensore attualmente al Frosinone, soprattutto per il futuro. L'ex dirigente bianconero ha parlato anche di un altro possibile acquisto della Juventus a giugno, ovvero il difensore brasiliano del Torino Bremer.

Luciano Moggi ha parlato dell'acquisto di Gatti

''Io credo che la Juventus, con Federico Gatti, abbia fatto un grande colpo, ma in prospettiva. Al momento è da considerare in evoluzione, deve ancora crescere''.

Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in riferimento all'acquisto del difensore del Frosinone da parte della Juventus. Una stagione importante quella fin qui disputata dal giocatore classe 1998, che si trasferirà nella società bianconera nel calciomercato estivo. La Juventus ha speso circa 5,5 milioni di euro più 3,5 milioni di euro di bonus.

Investimento importante giustificato però dai dati della prima parte della stagione: 18 i match fin qui disputati con 3 gol segnati e 1 assist decisivo ai suoi compagni. La Juventus potrebbe rinforzare la difesa con almeno un altro difensore a giugno, soprattutto se dovesse partire de Ligt. A rivelare il nome che piacerebbe alla società bianconera è stato proprio Luciano Moggi, che ha dichiarato: ''La mia sensazione è che Bremer vada alla Juventus''.

La Juventus potrebbe acquistare altri giocatori per la difesa in caso di cessione di de Ligt. Oltre a Bremer la società bianconera avrebbe individuato come possibili rinforzi Alessio Romagnoli e Kalidou Koulibaly, entrambi in scadenza di contratto a giugno rispettivamente con il Milan e con il Napoli.