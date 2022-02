Uno dei centrocampisti più importanti del campionato italiano nelle ultime dieci stagioni è stato sicuramente Radja Nainggolan. Dopo essere cresciuto nel Piacenza, nel 2010 venne acquistato dal Cagliari, dove giocò quattro stagioni disputando 132 match e segnando 7 gol. Prestazioni importanti che attirarono l'interesse di diverse società, fra cui la Juventus. Alla fine, però, nel 2014 decise di accettare l'offerta della Roma, con la quale giocò quattro stagioni. Il belga ha sempre dichiarato che decise di non accettare l'offerta della Juventus perché la sua sfida era battere i più forti e non giocarci insieme.

In quegli anni, i bianconeri erano il riferimento del calcio italiano. In una recente intervista rilasciata al podcast calcistico OCW Sport, il centrocampista belga ha voluto sottolineare come non ci sia odio sportivo nei confronti della Juventus ma che la sua è stata solo una scelta professionale, ribadendo la considerazione in merito alla volontà di voler vincere contro i più forti. Nainggolan ha anche aggiunto che andare alla Juventus, giocare cinque match e vincere tutto, per lui non avrebbe significato vincere. Nell'intervista, il centrocampista ha spiegato anche il motivo dell'addio alla Roma e del suo trasferimento all'Inter, sottolineando che fu la società romana a decidere per la cessione.

Alla fine, Nainggolan volle seguire Luciano Spalletti all'Inter.

Il giocatore ha parlato della Juventus

'Avevo detto che non sarei mai andato alla Juve, ma non perché odio sportivamente la squadra bianconera ma semplicemente perché a me piace vincere contro i più forti'. Queste le dichiarazioni di Radja Nainggolan in una recente intervista.

Il centrocampista belga ha poi sottolineato come sarebbe voluto rimanere alla Roma, a maggior ragione dopo la stagione importante in cui la squadra arrivò alle semifinali di Champions League. Nainggolan ha aggiunto: 'Vado in vacanza e mi arrivano telefonate da ogni parte del mondo, la Roma aveva dato mandato a certi agenti sportivi di rappresentare la società nella trattativa'.

Nainggolan si è trasferito all'Inter nel 2019

Alla fine, come spiega il centrocampista, decise di accettare l'offerta dell'Inter, dove c'era il suo ex tecnico alla Roma Luciano Spalletti. 29 match e 6 gol nell'Inter prima della cessione in prestito al Cagliari nella stagione 2019-2020. Nella stagione 2020-2021 ha giocato la prima parte nell'Inter e nella seconda in prestito al Cagliari. Dall'estate 2021 si è trasferito all'Anversa, società belga attualmente seconda in classifica in campionato. Lo stesso Nainggolan ha dichiarato che nella sua carriera professionale non ha mai pensato ai soldi, altrimenti avrebbe accettato offerte importanti come quella del Chelsea.