La Juventus contro il Villareal ha fornito una prestazione importante, almeno per i primi 60 minuti, con diverse azioni da gol create che avrebbe potuto concretizzare meglio. Il solo gol di Vlahovic [VIDEO] non è bastato per vincere, quello del pareggio è arrivato nel secondo tempo per un errore difensivo evidente sulla marcatura. Tante le critiche arrivate, soprattutto dai sostenitori bianconeri che sui social hanno sottolineato come la Juventus si sia difesa troppo nel secondo tempo. A parlare della prestazione della Juventus contro il Villareal è stato anche Arrigo Sacchi che, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha voluto sottolineare i miglioramenti della squadra di Allegri.

Secondo l'ex tecnico del Milan, i bianconeri sono cresciuti molto in mentalità e questo atteggiamento dovranno mantenerlo. Sacchi ha inoltre affermato che c'è ancora molto da lavorare sui dettagli, sul modo di pressare e sulla compattezza di squadra, ma aver acquisito tale mentalità diventa fondamentale per crescere.

L'ex tecnico Sacchi ha parlato del match disputato dalla Juventus contro il Villareal

'La Juve sta crescendo, e non poco, sul piano della mentalità e ciò le garantirà un futuro felice, a patto che non si torni indietro alla prima disavventura'. Queste le dichiarazioni di Arrigo Sacchi in riferimento alla prestazione fornita dalla Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal.

L'ex tecnico del Milan ha sottolineato anche le cose su cui Allegri deve lavorare, aggiungendo: 'La Juventus deve migliorare nei movimenti, specialmente quelli del pressing e delle scalate, devono essere sempre perfettamente sincronizzati. La squadra deve essere un corpo unico che si sposta sul campo a seconda delle situazioni'.

Arrigo Sacchi sulle possibilità del Milan vincere il campionato

L'ex tecnico ha voluto parlare anche della lotta per il campionato, in particolar modo del Milan. Secondo Arrigo Sacchi i rossoneri giocano il miglior calcio della Serie A ma deve giocare sempre bene per vincere i match. Il pareggio contro la Salernitana dimostra come quando non c'è compattezza e unione, il Milan non riesce a garantirsi la vittoria.

Sacchi ha aggiunto: 'Il Milan gioca il calcio più bello nel campionato italiano ma non è la più forte'. Deve ritrovare l'etica del lavoro e del volersi sacrificare l'un per l'altro per poter arrivare a vincere il campionato.