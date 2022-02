La Juventus ha pareggiato per 1-1 contro il Villareal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Diversi sono stati gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere, anche per il fatto di non essere stati richiamati dal Var. In particolare l'addetto alla sala Var Bastian Dunkert è stato criticato per non aver richiamato l'attenzione dell'arbitro match per un presunto fallo di Albiol su Vlahovic non sanzionato dopo il quale è arrivato il gol del Villareal. Le altre situazioni discusse sono state un fallo di Rabiot, punito solo con il cartellino giallo (ma che in caso di Var sarebbe potuto essere punito con il cartellino rosso).

Ancora più evidente è parso essere il fallo di Estupinian che ha causato la frattura del metatarso a McKennie (il quale ora dovrà stare fermo per circa due mesi). In quel caso non è arrivata neanche l'ammonizione, oltre al fatto che la Van non ha invitato l'arbitro a rivedere il fallo subito dal centrocampista.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, la Uefa starebbe ora valutando la sospensione di Bastian Dunkert dopo quanto accaduto in Villareal-Juventus.

La Uefa potrebbe fermare l'addetto al Var di Villareal-Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Uefa potrebbe sospendere l'addetto alla Var di Villareal-Juventus.

L'addetto al Var Bastian Dunkert potrebbe essere fermato per alcuni match, perché non ha richiamato l'arbitro in tre episodi per i quali poteva essere utilizzata la tecnologia.

Pesa il mancato fallo non sanzionato ad Albiol su Vlahovic, dopo il quale è arrivato il gol del pareggio degli spagnoli. A questo bisogna aggiungere le possibili mancate espulsioni di Rabiot e Estupinian, rispettivamente per i falli su Chukwueze e su McKennie.

Sarri ha criticato la Var nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League Lazio-Porto

Nel match fra Villareal-Juventus sono state dunque molto discusse le decisioni dell'addetto al Var.

Sempre in merito al Var nelle scorse ore sono arrivate delle proteste anche da parte del tecnico della Lazio Maurizio Sarri, dopo il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League fra Lazio e Porto.

L'allenatore toscano ha sottolineato che il rigore fischiato a Milinkovic-Savic sarebbe stato deciso da un fermo immagine e che il centrocampista non è andato incontro al giocatore del Porto, non commettendo quindi fallo.