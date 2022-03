La Juventus valuta l'acquisto di giovani di qualità per il Calciomercato estivo. La società bianconera, nelle ultime stagioni, sta cercando di ringiovanire la rosa diminuendo il monte ingaggi. L'addio di Cristiano Ronaldo e quello di Dybala, previsto per giugno, dimostrano la volontà di alleggerire il bilancio societario investendo sui migliori giovani. Basti pensare all'arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio, acquistato per circa 75 milioni di euro più bonus. Un mercato che potrebbe confermarsi anche in estate, anche se potrebbero esserci delle eccezioni.

Non è un caso si parli di un interesse concreto per Jorginho del Chelsea ma anche per Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. A questi bisogna aggiungere anche Miralem Pjanic. Il centrocampista, attualmente, è in prestito al Besiktas ma il suo cartellino è di proprietà del Barcellona. Con la società catalana ha un contratto fino a giugno 2024 ma non sarebbe considerato parte del progetto sportivo degli spagnoli, anche per l'ingaggio importante che guadagna. Ha uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione, ed è questo il motivo per cui non potrebbe essere riscattato dalla società turca. Considerando la stima professionale di Allegri nei confronti del giocatore, non è da scartare la possibilità ritorni alla Juventus in prestito o a prezzo agevolato.

La Juventus potrebbe valutare il ritorno di Pjanic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Miralem Pjanic non dovrebbe essere riscattato dal Besiktas a giugno. Di conseguenza, ritornerà al Barcellona, proprietaria del cartellino del centrocampista. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, a 7 milioni di euro a stagione, Pjanic è uno dei giocatori che guadagna di più nella società catalana.

Per questo, il Barcellona starebbe valutando una sua partenza, magari anche senza guadagnarci dalla vendita del suo cartellino. Potrebbe essere utile alla Juventus, che cerca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte. Fra l'altro, Pjanic ha sempre sottolineato l'importanza che ha avuto Allegri per i suoi miglioramenti.

Di certo, un eventuale trasferimento alla Juventus si concretizzerebbe se il giocatore dovesse accettare un ingaggio minore rispetto ai 7 milioni di euro che attualmente guadagna nel Barcellona.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa anche il settore avanzato, anche in caso di conferma di Alvaro Morata. A tal riguardo, la società bianconera starebbe valutando il sostituto di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo, che ha un contratto con la Roma fino a giugno 2024 con una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.