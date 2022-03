La dirigenza rossonera è al lavoro sul fronte del mercato per dare a Pioli un trequartista dalle grandi qualità, sia in fase di realizzazione che in fase di costruzione dell’azione offensiva. Con la partenza ormai scontata di Kessiè e il rendimento a fasi alterne di Diaz e Krunic, il mister rossonero necessita di un fantasista di talento. Il Milan, dunque, è sulle tracce di un forte trequartista e dalle ultime voci si potrebbero aprire nuove trattative che portano ai nomi del centrocampista offensivo del Verona Barak e di quello della Roma Zaniolo.

Le valutazioni di entrambi i giocatori sono però molto alte, ed è per questo che le trattative potrebbero essere molto lunghe e complesse.

Nuova fantasia per il Milan

Nonostante la stagione non brillante, costellata anche da infortuni qua e là, l’interesse per Nicolò Zaniolo è molto alto da parte di quasi tutti i top club italiani, con qualche pretendente anche estera. L’interesse della Juventus per il giovane centrocampista italiano è concreto, ma sembrerebbe che il Milan si voglia inserire ed abbia chiesto informazioni alla dirigenza della Roma. Come sappiamo, però, la società rossonera non è intenzionata a partecipare ad aste al rilancio, per rispettare tutti i parametri al fine di risanare completamente il bilancio e, di conseguenza, proverà a formulare un’offerta indipendentemente dalle offerte degli altri club e dalle richieste della società giallorossa.

Il valore del giocatore si aggira intorno ai 35 milioni di euro e la stagione in corso non ha fatto lievitare il prezzo che la Roma potrebbe accettare per la sua cessione. Il Milan, dunque, sembra essere intenzionato ad inserirsi ed a intavolare una trattativa con la società romana.

Non solo Zaniolo, nel mirino anche Barak

Al contrario del centrocampista italiano, la stagione che sta vivendo il centrocampista offensivo del Verona Barak è da top assoluto del centrocampo, con ben 10 gol realizzati e 4 assist forniti in 25 gare disputate.

Il centrocampista ceco è al centro del progetto del Verona e non sarà facile arrivare al suo acquisto. Sulle sue tracce, però, oltre alla nuova strada che potrebbe portare al Milan, ci sono numerosi club, tra i quali Napoli, Atalanta ed Inter, e la concorrenza sembrerebbe molto agguerrita. Oltre che in Italia, Antonin Barak pare abbia molte pretendenti anche in Premier League, con la possibilità che si possa scatenare un’asta per l’acquisto del calciatore di proprietà del Verona, attualmente valutato intorno ai 20 milioni di euro. La dirigenza rossonera, però, è in campo per dare a Pioli un fantasista di talento e, con ogni probabilità, provare a formulare un’offerta per arrivare a Barak.