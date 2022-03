La Roma di José Mourinho sta cominciando a preparare la prossima stagione. Diversi i nomi accostati alla compagine giallorossa che si starebbe già muovendo per la sessione di Calciomercato estiva. Proprio per questo, è notizia di oggi, quella che vorrebbe Thiago Pinto in quel di Parigi per discutere con gli sceicchi del PSG di Leando Paredes.

Roma, Tiago Pinto si troverebbe Parigi, l'obiettivo sarebbe Leandro Paredes

Dall'emittenza radiofonica di Centro Suono Sport, secondo Francesco Balzani di Leggo, Tiago Pinto si troverebbe in questo momento a Parigi per discutere con la proprietà araba del PSG per Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino, andrà in scadenza di contratto nel 2023 con la compagine francese e rappresenterebbe quel regista dotato di fisicità che José Mourinho gradirebbe piazzare nella propria scacchiera tattica il prossimo anno. La Roma potrebbe dunque accaparrarsi il giocatore offrendo una cifra vicina ai 20 milioni di euro e cedendo magari, uno tra Veretout e Cristante. Per l'argentino, ricordiamo, sarebbe un ritorno di fiamma nella Capitale, visto che indossò la maglia giallorossa dal 2017 al 2019, lasciando poi la formazione capitolina per 25 milioni di euro.

Zaniolo il nome caldo in uscita, Juventus alla finestra per il talentuoso esterno

Il nome caldo in casa Roma in queste ultime settimane è quello di Zaniolo.

Il talentuoso esterno mancino sta attraversando un momento difficile in quel di Trigoria. L'esclusione dal Derby ha fatto male al classe 99' che non si sentirebbe più al centro del progetto guidato da Mourinho. Inoltre, nella giornata del 23 marzo, l'agente del ragazzo Claudio Vigorelli ha commentato la situazione del suo assistito, affermando ciò: "Il progetto Roma è davvero affascinante ma la cosa più bella è rivedere dopo i due infortuni consecutivi Nicolò in campo.

È stupendo rivederlo sia mentalmente che fisicamente cosi in forma. Era davvero importante riprendere quest'anno". Vigorelli ha poi sterzato sull'argomento più caldo, il futuro di Zaniolo: "Per quello che riguarda il futuro del mio assistito, ci penseremo con calma. Il suo obiettivo adesso è finire bene la stagione con la Roma, anche perché c'è una coppa da affrontare ed onorare.

È ovvio che le voci di calciomercato su un giocatore forte come lui ci siano, e fanno piacere gli accostamenti alle grandi squadre. Al momento però, Nicolò è un giocatore della Roma. Il Derby? è stato un dispiacere per lui non averlo giocato, ma l'importate è averlo vinto". Insomma, parole che non hanno tranquillizzato troppo la pizza Romana. La Juventus sorniona, starebbe aspettando il momento giusto per piazzare l'affondo, proponendo al club capitolino una cifra tra i 40 ed i 50 milioni di euro e uno stipendio di 4.5 milioni annui al calciatore.