La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. L'incontro per il prolungamento di contratto di Dybala è stato posticipato a dopo il match di ritorni degli ottavi di finale di Champions League. Dovrebbe essere così per gli altri quattro giocatori in scadenza, ovvero Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Si lavora anche agli acquisti, a tal riguardo la società bianconera potrebbe decidere di rinforzarsi con giovani di qualità dando seguito al mercato portato avanti negli ultimi mesi.

Sono arrivati nelle ultime stagioni giocatori come De Ligt, Pellegrini, Locatelli, Kean, Chiesa, McKennie e Vlahovic, a conferma della volontà della Juventus di affidarsi a giovani che possano rappresentare il presente e il futuro della società bianconera. Anche durante il Calciomercato estivo potrebbero arrivare altri giovani interessanti. Fra i giocatori che piacciono c'è anche la punta del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko, che compirà 18 anni a novembre. Il giovane va in scadenza di contratto a giugno 2023 e come confermato recentemente dal suo agente sportivo, potrebbe lasciare il Borussia Dortmund durante il calciomercato estivo.

Il giocatore Moukoko potrebbe lasciare il Borussia Dortmund a giugno

'Non è certo che Moukoko rinnovi con il Borussia Dortmund. La concorrenza è ovviamente agguerrita. Ma il tempo di gioco di cui ha bisogno nella fase attuale della sua carriera non è possibile al Dortmund in questo momento. Naturalmente stiamo pensando a cosa è meglio per il futuro'.

Queste le dichiarazioni di Patrick Williams, agente sportivo di Youssoufa Moukoko, giocatore classe 2004 del Borussia Dortmund. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 11 match con 1 gol e 2 assist nel campionato tedesco, a questi bisogna aggiungere 1 match in Champions League, 2 match in Europa League, 2 match in Coppa di Germania e 1 nella Supercoppa di Germania.

Proprio il poco minutaggio raccolto potrebbe agevolare la sua partenza, come dichiarato dall'agente sportivo. Fra le società interessate ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe presentare un'offerta anche in considerazione del contratto in scadenza a giugno 2023.

La punta Moukoko ha già disputato due match con la nazionale della Germania

Il Borussia Dortmund rischia di perdere Youssoufa Moukoko a parametro zero nel 2023, di conseguenza potrebbe essere ceduto a prezzo agevolato a giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro. Moukoko ha già disputato 2 match nella nazionale della Germania, nonostante non abbia compiuto ancora 18 anni, ha già segnato tre gol.