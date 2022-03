La Juventus, in questi giorni, incontrerà tutti i giocatori in scadenza a giugno. È già arrivato a Torino Jorge Antun, l'agente sportivo di Paulo Dybala, uno di quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero come Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Di questi, i più a rischio addio sono proprio Dybala e Bernardeschi. Del futuro professionale dell'argentino ha voluto parlare Fabio Bergomi che, ospite a Calciomercatoit.Tv, ha dichiarato che il giocatore della Juventus lascerà Torino e, secondo lui, non c'è nessuna possibilità di una sua conferma nella società bianconera nella stagione 2022-2023.

In merito alle società interessate al giocatore, il giornalista ha dichiarato che l'Atletico Madrid è una di queste. Si parla, inoltre, dell'Inter, anche se, da tifoso nerazzurro, Fabio Bergomi ha espresso dubbi sul suo possibile arrivo a Milano. Il motivo riguarderebbe il fatto che l'Inter in questo momento ha bisogno di una punta che finalizzi le azioni da gol. Secondo Bergomi, se dovessero arrivare, come riportano voci di mercato, Paulo Dybala e Gianluca Scamacca, non si risolverebbe il problema del gol.

Il giornalista Fabio Bergomi ha parlato del possibile arrivo di Dybala all'Inter

'C’è un forte interessamento dell’Atletico, altrimenti l’Inter è la sua destinazione naturale. Siccome Scamacca è opzionato, vorrei capire meglio.

Se l’Inter ha bisogno di un super bomber e prende Dybala e Scamacca, non l’ha preso un super bomber'. Queste le dichiarazioni di Fabio Bergomi in riferimento al mercato dell'Inter e al possibile arrivo di Dybala e Scamacca. L'argentino lascerà la Juventus a parametro zero a giugno, almeno secondo il giornalista sportivo. Sul giocatore c'è l'interesse di Atletico Madrid e Inter.

In merito alla società nerazzurra diverse indiscrezioni di mercato hanno confermato come ci sia stato un contatto telefonico fra l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta e l'agente sportivo di Dybala, Jorge Antun. La società nerazzurra avrebbe confermato l'interesse per il giocatore nel caso in cui l'argentino decidesse di lasciare la Juventus.

Di certo, un eventuale trasferimento all'Inter dell'argentino non sarebbe gradito ai sostenitori bianconeri, considerando le sette stagioni di Dybala alla Juventus.

Il mercato della Juventus

L'eventuale addio di Dybala potrebbe agevolare l'acquisto da parte della Juventus di Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Altro nome che piace alla società bianconera è quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.