La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato e per il Calciomercato. Negli ultimi giorni però è finita alla ribalta mediatica anche per motivi extra calcistici. Come ha confermato in un comunicato ufficiale la Uefa ha avviato un attività di monitoraggio dei conti della Juventus. Dopo Inter e Roma anche la società bianconera è finita sotto la supervisione attenta del massimo organismo europeo calcistico. La Juventus ha sottolineato come il 21 ottobre 2021 abbia trasmesso tutte le informazioni necessarie per il requisito di pareggio di bilancio in riferimento alle stagioni 2019-2020 e 2020-2021.

Un requisito, come dichiarato dalla società, che è stato rispettato. Successivamente c'è stata un'integrazione delle informazioni prima menzionate a febbraio 2022 con quelle previsionali per l'esercizio a giugno 2022. Il Club Financial Control Body della Uefa ha avviato un'attività di monitoraggio che riguarda decine di società europee e che per la Juventus è riferita ai bilanci dal 2019 fino a giugno 2022.

Il presidente della Uefa Ceferin ha definito il progetto Superlega non calcistico

Uefa e Juventus ritornano quindi alla ribalta mediatica dopo lo scontro dialettico nei giorni scorsi fra il presidente del massimo organismo europeo calcistico Alexandar Ceferin e il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Il primo ha risposto di recente alle dichiarazioni del dirigente bianconero che aveva sottolineato come il progetto Superlega fosse ancora attivo.

La risposta di Ceferin è stata: 'Sono stanco di questo progetto non calcistico, la Superlega. La prima volta lo hanno lanciato nel mezzo della pandemia, adesso durante la guerra: vivono in un mondo parallelo. Mentre noi lavoriamo per salvare giocatori in questa situazione, loro vogliono rilanciare questo progetto'.

Possibili novità sulla Superlega a fine stagione

Dichiarazioni pesanti quelle del presidente della Uefa Alexander Ceferin in riferimento ad Andrea Agnelli, Johan Laporta e Florentino Perez, rispettivamente presidenti di Juventus, Barcellona e Real Madrid e ideatori del progetto della Superlega. Come è successo lo scorso anno, tale argomento potrebbe ritornare attuale a fine stagione, quando i campionati e le competizioni europee saranno finite. Il massimo dirigente della Uefa ha sottolineato che la Superlega considera i tifosi come consumatori e non come tifosi. Ha poi aggiunto che nessuno gli vieta di giocare le loro competizioni ma non potranno giocare quelle della Uefa, ovvero Conference League, Europa League e Champions League.