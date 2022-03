La Juventus in queste settimane è impegnata a progettare il calciomercato in vista della prossima stagione. In particolare - prima di concentrarsi sulle operazioni in entrata - il club piemontese vorrebbe capire quali elementi della rosa attuale possono essere confermati e quali invece essere ceduti.

Il tema dei rinnovi dei giocatori in scadenza in casa bianconera

La Juventus deve valutare innanzitutto il futuro dei giocatori che vanno in scadenza di contratto il 30 giugno; fra essi vi è Federico Bernardeschi, che potrebbe non accettare un 'offerta al ribasso per proseguire l'avventura a Torino.

L'esterno piacerebbe alla Lazio, in quanto Maurizio Sarri avrebbe individuato in lui un rinforzo ideale.

Sempre riguardo alla questione dei rinnovi dei giocatori in scadenza a fine stagione, Juan Cuadrado dovrebbe avere il prolungamento di contratto di un altro anno. Inoltre prossimamente ci dovrebbe essere anche un incontro per discutere della situazione relativa a Mattia De Sciglio, anche il terzino potrebbe continuare la sua avventura con la maglia bianconera.

Intanto, sempre a proposito di rinnovi, secondo i rumors delle ultime ore, la Juve avrebbe offerto un biennale per proseguire il rapporto con il portiere Mattia Perin.

La difesa: De Ligt potrebbe partire per 85 milioni, per l'eventuale sostituzione si pensa a Bremer e Rudiger

In difesa, in caso di partenza di De Ligt (il prezzo del cartellino per il centrale olandese dovrebbe essere intorno agli 85 milioni), la Juventus avrebbe già individuato gli eventuali sostituti: uno sarebbe Bremer del Torino, per il quale ci sarebbe da battere la forte concorrenza dell'Inter, l'altro è Antonio Rudiger, attualmente in forza al Chelsea ma in scadenza di contratto a fine giugno.

Sempre nel reparto arretrato va valutato il futuro di Giorgio Chiellini, il quale ha un contratto in vigore fino al 2023, ma secondo alcuni rumors potrebbe eventualmente anche considerare la partenza quest'estate, specie qualora dovesse arrivare un'offerta dalla MLS statunitense.

Sempre in difesa potrebbero lasciare Torino anche il laterale Alex Sandro e il centrale Daniele Rugani, entrambi hanno ancora un anno di contratto e questa estate potrebbe essere l'ultima occasione per monetizzare dalle loro cessioni.

Il tema dei giocatori in prestito

C'è poi il tema dei giocatori in prestito alla Juventus da altre società. In tal senso Moise Kean è attualmente in bianconero a titolo temporaneo per due anni dall'Everton, ma non è detto che la sua avventura continui anche la prossima stagione.

Va invece definita in estate la questione Alvaro Morata, che secondo gli accordi vigenti con l'Atletico Madrid potrebbe riscattato per 35 milioni dai bianconeri: lo spagnolo in queste ultime partite ha disputato grandi prestazioni e la società sarebbe interessata ad acquistarlo, anche se potrebbe chiedere uno sconto al club spagnolo.