In Inghilterra si portano avanti e pensano già alla Juventus dell’anno prossimo. Il quotidiano The Sun ha messo nero su bianco la formazione del 2022-2023 della Vecchia Signora, con tante conferme e almeno tre acquisti che andrebbero a cambiare e non poco la squadra di Allegri. Uno sarebbe in difesa e più precisamente sulla sinistra dove, a prendere il posto di Alex Sandro, il cui futuro appare lontano da Torino, ci sarebbe Emerson Palmieri. L’azzurro però non è l’unico obiettivo, i bianconeri vorrebbero infatti inserirsi anche nella corsa a Grimaldo, mancino del Benfica seguito anche dal Napoli e dall'Atletico Madrid.

Juventus, colpi Pogba e Renato Sanches

Nello schema proposto dal Sun ci sono anche alcune conferme importanti. La prima è quella di de Ligt che, secondo gli inglesi, non dovrebbe cambiare aria ed essere confermato titolare al fianco di Bonucci con Danilo a chiudere la linea a quattro di Allegri.

Rivoluzione o quasi invece a centrocampo con Paul Pogba ad affiancare Locatelli. Il grande ritorno del francese è uno dei rumors più presenti nelle cronache di mercato degli ultimi giorni, visto che sembra molto probabile il suo addio a parametro zero dal Manchester United. Pogba a Torino è stimato e ha ancora tanti amici, ma tra il sogno e la realtà c’è quell’ingaggio da tredici milioni all’anno percepito in Inghilterra, troppo alto per le casse bianconere.

Nel 4-2-3-1 ci sarebbe poi una grossa novità sulla linea dei trequartisti: Renato Sanches. Il portoghese, seguito con attenzione anche dal Milan e da tanti club inglesi, sarebbe entrato di prepotenza nel mirino di Cherubini. Piace perché al Lille ha dimostrato una crescita straordinaria, ha vinto lo scudetto in Francia e poi è molto duttile e potrebbe giocare sia sulla linea dei trequartisti che sul quella dei centrocampisti.

Niente Dybala nella prossima Juventus

Scorrendo la formazione proposta dal Sun, c’è un nome grosso che manca all’appello. È quello di Paulo Dybala, il cui rinnovo sembra essere sempre più in bilico dopo il rinvio dell’incontro che era fissato per ieri tra le parti. I bianconeri non sarebbero più convinti di far ruotare il progetto attorno all’argentino che è spesso ai box, senza contare che non vorrebbero offrire più di 7 milioni a stagione al giocatore a cui a dicembre invece erano stati messi sul piatto 8 milioni più due di bonus.

A completare il reparto offensivo della nuova formazione della Juventus ci sono invece Cuadrado, che sarebbe molto vicino al rinnovo di contratto, Federico Chiesa, al momento ai box ma pronto a tornare la prossima stagione dopo l’incidente al ginocchio, e ovviamente Dusan Vlahovic.