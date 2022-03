La Juventus è attesa da settimane importanti. Come dichiarato dal tecnico Massimiliano Allegri, è iniziata la fase decisiva della stagione in cui la squadra torinese dovrà cercare di andare il più avanti possibile nelle competizioni in cui è impegnata. La società, invece, dovrà lavorare alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare il club di Andrea Agnelli a parametro zero.

Si tratta di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. L'esterno colombiano di recente ha rilasciato un'intervista a Dazn durante la quale ha parlato del contratto ma anche delle sue capacità tecniche, in particolar modo del dribbling.

Cuadrado ha sottolineato che la Juventus rappresenta per lui una famiglia e, di conseguenza, non ha alcuna fretta per il rinnovo contrattuale. Successivamente ha parlato del suo balletto di esultanza quando segna, sottolineando come i sudamericani siano così, amanti della musica e dei balli. Ha aggiunto che uno dei più bravi a danzare nella Juventus è Weston McKennie, a differenza di Morata.

L'esterno ha definito 'una famiglia' la Juventus

"Sono molto tranquillo, la società e il mio entourage ne stanno parlando. A me non cambia farlo adesso o fra un po'. Qui a Torino sto benissimo e la Juve è la mia famiglia". Queste le dichiarazioni di Juan Cuadrado in merito al prolungamento di contratto con la società bianconera.

Il colombiano va in scadenza a giugno ma, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe prolungare fino al giugno del 2023 con opzione per la stagione successiva. Nell'intervista, il 33enne sudamericano si è soffermato anche sulla sua capacità di dribblare, affermando: "Ho sempre affinato queste abilità, sin da quando ero in Colombia.

Lì avevo un mister che insisteva tanto su questo aspetto. E ancora oggi cerco di perfezionarmi".

Cuadrado ha ricordato che il dribbling permette di creare superiorità numerica, e per questo motivo è importante. Ha poi fatto riferimento al gol realizzato contro la Fiorentina negli ultimi minuti del match, decisivo per la vittoria della Juventus all'Allianz Stadium di Torino.

Cuadrado ha parlato anche del ballo

L'esterno juventino ha affrontato anche l'argomento relativo alla Cuadrado Dance, ovvero la sua esultanza dopo un gol. Ha ricordato che il ballo è una componente innata nella vita dei sudamericani. Ha poi svelato che Weston McKennie se la cava piuttosto bene con i balletti, mentre Morata è alquanto goffo.