La Juventus potrebbe effettuare dei cambiamenti importanti durante il Calciomercato estivo. I primi addii importanti potrebbero riguardare due giocatori in scadenza a giugno. Per uno la partenza è già stata ufficializzata dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Parliamo evidentemente di Paulo Dybala, che come confermato dalla società bianconera non è considerato parte integrante del progetto sportivo dopo l'arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic. All'argentino potrebbe aggiungersi anche Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a fine stagione come Mattia Perin, Juan Cuadrado a Mattia De Sciglio.

Se però per quest'ultimi il prolungamento contrattuale sembra una possibilità concreta, lo stesso no nei può dire di Bernardeschi, anche perché il centrocampista vorrebbe confermato l'attuale ingaggio che guadagna nella società bianconera da 4,2 milioni di euro a stagione più bonus.

La Juventus invece non vorrebbe offrire più di 3 milioni di euro a stagione al giocatore per un contratto fino a giugno 2025. Una distanza evidente fra le parti che potrebbero partire alla partenza del centrocampista. Si parla di un suo possibile trasferimento al Napoli, che deve sostituire Lorenzo Insigne. La punta campana da luglio si trasferirà nella Major League Soccer, al Toronto.

Il centrocampista Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a giugno

'Anche Federico Bernardeschi distante dal rinnovo con la Juventus: l'esterno offensivo chiede un quadriennale alle attuali condizioni (€4,2M annui più bonus) mentre la Juve ha messo sul piatto un triennale a somme minori (€3M a stagione)'. Questo il post pubblicato su Twitter da Nicolò Schirà in riferimento al possibile mancato prolungamento di contratto di Federico Bernardeschi con la Juventus.

Dopo Dybala anche il centrocampista potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno. Non è un caso che diversi giornali sportivi parlino non solo di un interesse concreto della Juventus per Niccolò Zaniolo della Roma ma anche per Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Il mercato della Juventus

Diverso invece il discorso riguardante gli altri tre giocatori in scadenza a giugno. Mattia Perin dovrebbe essere confermato come secondo portiere anche per la stagione 2022-2023, dovrebbe invece prolungare fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva Juan Cuadrado. Il colombiano dovrebbe guadagnare più o meno lo stesso ingaggio attuale, circa 4 milioni di euro a stagione. Stipendio diminuito anche per De Sciglio, che si sta dimostrando molto utile anche in questa stagione. Il terzino potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale a circa 2 milioni di euro netti a stagione.