L'uscita di scena in Champions League contro il Villarreal ha fatto male alla Juventus, che ora compete solo in campionato e in Coppa Italia. Due obiettivi da inseguire in questa stagione, ma in casa bianconera è fondamentale iniziare a pensare al futuro. In panchina dovrebbe esserci ancora Massimiliano Allegri che ha un contratto da 7 milioni a stagione e anche per questo l'esonero sembra un'ipotesi molto improbabile. Così proprio il tecnico, insieme alla dirigenza, avrebbe individuato gli intoccabili per la prossima annata.

Juventus, la lista degli incedibili

Al momento sarebbero solo sei i profili inseriti nella lista del tecnico toscano. In difesa si dovrebbe continuare a puntare su Leonardo Bonucci, giocatore di esperienza e, quando a disposizione, quasi sempre titolare, con lui confermato anche Danilo che Allegri stima anche per la sua duttilità. La Juve vorrebbe poi continuare a puntare su Juan Cuadrado, jolly di destra in scadenza di contratto, ma con cui le trattative per il rinnovo sembrano procedere a gonfie vele anche perché lo stesso giocatore vorrebbe restare a Torino.

In mediana si ripartirà da Manuel Locateli, unico vero colpo di mercato estivo, acquistato per essere il trascinatore del centrocampo bianconero e sempre più al centro del progetto.

Due invece i pilastri per l'attacco, il primo è Dusan Vlahovic, appena arrivato ma già perfettamente calato nella parte di nuovo bomber della Vecchia Signora. L'altro imprescindibile in attacco sarà con ogni probabilità Federico Chiesa, l'esterno è ai box per un brutto infortunio al ginocchio, tornerà solo la prossima stagione, ma Allegri punta forte su di lui per il futuro.

Chi saranno i prossimi acquisti della Juventus?

Accanto ai sei incedibili dovrà essere costruita una squadra con maggiore qualità, sarebbe questa la richiesta dell'allenatore. In estate quindi si inseguiranno diversi profili con una lista di nomi abbastanza lunga. Quattro sarebbero gli obiettivi sensibili, in difesa piace Rudiger che non rinnoverà con il Chelsea, anche se su di lui ci sarebbero anche Real Madrid e Bayern Monaco.

A centrocampo i sogni sarebbero Paul Pogba e Milinkovic-Savic, operazioni molto onerose, mentre l'alternativa più economica potrebbe essere Renato Sanches, senza dimenticare il profilo di Jorginho. Infine l'attacco, con un solo nome attualmente in cima alle preferenze del club piemontese: Nicolò Zaniolo.