La Juventus ha recuperato due giocatori importanti per questo finale di stagione, ovvero Mattia De Sciglio e Alex Sandro, ma ha ancora tanti assenti. Fra questi spiccano non solo Paulo Dybala e Leonardo Bonucci ma anche il capitano Giorgio Chiellini. Potrebbero essere a disposizione tutti per il match degli ottavi di finale di ritorno della Champions League contro il Villareal. Di recente il difensore è stato protagonista di un'intervista in cui ha parlato del suo recupero e del fatto che è pronto per dare il suo contributo alla Juventus in questo finale di stagione.

Ha sottolineato inoltre che in questo momento c'è realismo fra i giocatori in merito alla possibilità dei bianconeri di lottare per la vittoria del campionato. Secondo Chiellini l'esigenza principale è quella di consolidare il quarto posto evitando che l'Atalanta possa riavvicinarsi. Sarà importante vincere i match prima della pausa per le nazionali prevista a fine marzo. Chiellini ha voluto parlare anche del nuovo arrivato Dusan Vlahovic, che si è adattato in maniera immediata alla Juventus grazie alla volontà di imparare e di dare un contributo importante. Secondo il difensore Vlahovic ha portato non solo entusiasmo ma anche tanta fame di vittoria e voglia di migliorarsi.

Il giocatore della Juventus Chiellini ha parlato di Dusan Vlahovic

'Vlahovic ha grandi qualità, ha portato entusiasmo come preventivabile, ma anche tanta fame e tanta voglia di migliorarsi, tanta attenzione nel voler fin da subito scoprire il mondo Juve, questo non era scontato per un ragazzo che sicuramente sarà stato molto sballottato nelle ultime settimane'.

Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini in riferimento al nuovo acquisto di gennaio della Juventus Dusan Vlahovic. Il difensore ha aggiunto che ha dato la sua disponibilità per aiutarlo ma è rimasto favorevolmente sorpreso dalla sua umiltà e dalla voglia di migliorarsi.

Giorgio Chiellini ha parlato del campionato e della Champions League

Il difensore della Juventus Chiellini ha parlato anche della possibilità dei bianconeri di vincere il campionato. Ha sottolineato: 'Sono realista ed equilibrato per eccellenza. Per i tifosi è giusto sognare, è giusto che facciano valutazioni diverse dalle nostre, ma noi dobbiamo essere realisti'. Ha poi aggiunto che sarà difficile il match contri il Villareal in Champions League, come normale che sia in ogni match della massima competizione europea dagli ottavi di finale in poi. Ha poi aggiunto: 'Vinciamo i match fino alla pausa delle nazionali e poi ne riparliamo'. Ha parlato della possibilità di giocare contro il Portogallo negli spareggi per la qualificazione al mondiale in Qatar.

Una delle due nazionali non partecipare alla competizione mondiale, secondo Chiellini va vissuta con serenità con l'obiettivo e la voglia di andare a disputare un grande Mondiale. La speranza di tutti i sostenitori della nazionale italiana, che dopo l'Europeo sperano di vincere un'altra competizione importante.