La Juventus si sta guardando attorno in vista del mercato estivo. Molti sono i nomi sul taccuino di Cherubini per rinforzare la rosa dopo l'addio di Dybala, che lascerà Torino a parametro zero. Il primo obiettivo per il reparto offensivo sarebbe Nicolò Zaniolo, mentre per il centrocampo continua a circolare il nome di Paul Pogba.

Per il dopo-Dybala, rumors sull'attacco

La Juventus e Paulo Dybala si separeranno a fine stagione, non è infatti stata trovata infatti l'intesa per continuare il rapporto fra il club e il giocatore. Pertanto la dirigenza juventina si sta organizzando in vista della prossima stagione: sono diversi infatti sono i nomi sul taccuino di Cherubini.

Il primo obiettivo per l'attacco dovrebbe essere Nicolò Zaniolo, il giocatore sembrerebbe non intenzionato a rinnovare con la Roma (il suo contratto scade nel 2024) e la Juventus sta monitorando con attenzione l'evolversi della situazione.

In attacco la Juve deve poi valutare il futuro di Alvaro Morata, lo spagnolo potrebbe essere riscattato dai bianconeri, che però non vorrebbero spendere i 35 milioni pattuiti con l'Atletico Madrid: la società piemontese potrebbe presentare un'offerta di 20 milioni. Incerto è anche il destino di Moise Kean, l'attaccante (attualmente in prestito biennale dall'Everton) ha deluso durante questa stagione in bianconero e potrebbe far ritorno anzitempo al club inglese.

Juve, il punto su centrocampo e difesa

Per il centrocampo resta sempre viva l'ipotesi del ritorno di Paul Pogba, il problema però riguarda l'elevato costo dell'ingaggio del centrocampista francese, che comunque non dovrebbe proseguire la sua avventura a Manchester e probabilmente sarà libero a parametro zero da luglio: fra le squadre che hanno messo gli occhi su di lui ci sono pure il Real Madrid e il Psg.

Un altro obiettivo per il centrocampo potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic: da anni accostato ai bianconeri, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione. Piacerebbe anche Davide Frattesi, attualmente in forza al Sassuolo e seguito da tempo anche dall'Inter.

In difesa è da capire la situazione relativa a De Ligt, il difensore pare intenzionato a non lasciare Torino in estate, se dovessero però arrivare importanti offerte non è da escludere una sua eventuale partenza.

Il prezzo fissato dal club bianconero per iniziare a trattare si aggira intorno agli 85 milioni. In entrata sono due infatti i profili maggiormente seguiti dalla Juve: Rudiger e Bremer.

Le possibili cessioni della Juve

La Juventus inoltre deve valutare i possibili rinnovi di contratto di Bernardeschi (che piacerebbe alla Lazio di Sarri) e di De Sciglio. Sul piede di partenza ci potrebbero essere pure Rugani, Alex Sandro, Pellegrini, Arthur e Rabiot.

Inoltre: quale potrebbe essere la destinazione di Paulo Dybala? Molti si interrogano su dove andrà l'attaccante argentino a fine stagione. Diverse squadre lo stanno osservando da tempo, fra esse ci sono l'Inter, il Barcellona e l'Atletico Madrid.