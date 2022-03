La Juventus è attesa da settimane importanti in tutte le competizioni. Attualmente è quarta in campionato, è vicina alla qualificazione alla finale di Coppa Italia ed in caso di vittoria contro il Villarreal andrebbe ai quarti di finale di Champions League.

La società è intanto al lavoro anche per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Fra quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero a fine stagione spicca sicuramente Paulo Dybala. Le parti hanno deciso di posticipare l'incontro per il prolungamento di contratto a fine marzo.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di Barcellona e Inter.

Proprio l'eventuale partenza dell'argentino potrebbe agevolare l'acquisto di rinforzi importanti.

Potrebbe arrivare anche un centrocampista di qualità. Abbiamo provato a stilare la possibile formazione della Juventus 2022-2023, tenendo conto dell'addio di Dybala dei possibili acquisti di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, e di Niccolò Zaniolo dalla Roma.

La possibile formazione senza Dybala e con Pogba e Zaniolo

La Juventus 2022-2023 con l'eventuale addio di Dybala e gli innesti di Pogba e Zaniolo potrebbe essere schierata da Massimiliano Allegri con Szczesny in porta, Danilo terzino destro, centrali De Ligt e Bonucci (con Chiellini alternativa), Alex Sandro terzino sinistro (e Pellegrini riserva).

Centrocampo a due formato da Locatelli e Paul Pogba, i trequartisti potrebbero essere Cuadrado sulla fascia destra, Zaniolo centrale e Chiesa sulla fascia sinistra. Prima punta Vlahovic, con Morata che (in caso di riscatto) rimarrebbe come alternativa ai titolari.

Nella rosa della Juventus ci sarebbero come riserve anche giocatori come Rabiot, Arthur Melo e Zakaria, acquistato nel recente mercato di gennaio.

Possibile formazione 2022-2023: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Locatelli, Pogba, Zaniolo, Cuadrado, Chiesa, Vlahovic.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare acquisti importanti non solo nel settore avanzato e a centrocampo, ma anche in difesa. Molto dipenderà dal futuro professionale di Alex Sandro e dalla condizione fisica di giocatori come Bonucci e Chiellini, che nella seconda parte di stagione hanno finora raccolto poco minutaggio a causa di diversi infortuni muscolari.

Potrebbe arrivare un difensore centrale giovane e di qualità da schierare insieme a De Ligt. Per il ruolo di terzino sinistro invece, se dovesse partire Alex Sandro, potrebbe arrivare uno fra Emerson Palmieri, attualmente in prestito al Lione, e Mathias Olivera.