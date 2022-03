La Juventus ha iniziato un nuovo progetto sportivo con Massimiliano Allegri a giugno 2021. Il tecnico toscano da contratto dovrebbe rimanere in bianconero almeno fino a giugno 2025, la società nutre fiducia nei confronti di Allegri, in particolar modo è stato il presidente Andrea Agnelli a scegliere il suo ritorno. Si è parlato di un incontro del dirigente bianconero in Toscana con Allegri prima che il tecnico accettasse l'offerta della Juventus. Nonostante questo sono i risultati a determinare la conferma o meno degli allenatori, soprattutto in società che lottano per vincere come la Juventus.

Allegri nelle ultime settimane è stato criticato molto soprattutto per la disfatta europea contro il Villareal, avversario evidentemente abbordabile per i bianconeri. La sua conferma dipenderà dal finale di stagione, se non dovesse conquistare il quarto posto e non riuscisse ad arrivare in finale di Coppa Italia e vincere la competizione, non è da scartare un suo esonero. Intanto le agenzie di scommesse quotano già i possibili sostituti del tecnico toscano. Fra i principali nomi spiccano Roberto Mancini e soprattutto Alessandro Del Piero, che ha ottenuto di recente il patentino da tecnico a Coverciano.

Le agenzie di scommesse quotano il ritorno alla Juventus di Del Piero da tecnico a 33,00.

Una possibilità non così remota almeno secondo i bookmakers, d'altronde l'ex capitano bianconero ha ottenuto il patentino da tecnico di recente. La sua juventinità potrebbe essere molto utile alla Juventus, anche se difficilmente Agnelli si affiderà ad un allenatore inesperto per la panchina bianconera. E' successo con Pirlo la scorsa stagione ma il tecnico bresciano è stato esonerato non riuscendo a dare un'idea di gioco definita ai bianconeri.

Da qui l'addio e il ritorno di Massimiliano Allegri. Le agenzie di scommesse quotano anche l'ingaggio di un altro tecnico molto discusso in questi giorni, Roberto Mancini, 20 volte la posta in palio. Difficile anche in questo caso l'arrivo, almeno nell'immediato, dell'allenatore marchigiano anche perché dovrebbe essere confermato fino al 2026.

Il mercato della Juventus

La Juventus nella stagione 2022-2023 dovrebbe essere allenata ancora da Massimiliano Allegri. La società bianconera sarebbe pronta ad acquistare giocatori importanti in tutti i settori. Potrebbe arrivare un difensore importante, due centrocampisti ed un giocatore per il settore avanzato. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Jorginho del Chelsea, Paul Pogba del Manchester e Niccolò Zaniolo della Roma, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.