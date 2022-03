La Juventus ha ufficializzato l'addio di Paulo Dybala. È stato l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene a sottolineare come l'argentino non sia più considerato al centro del progetto sportivo della società bianconera dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic. Di conseguenza, l'argentino lascerà a parametro zero la Juventus con tante società interessate al suo ingaggio. Ne ha parlato il giornalista sportivo Daniel Martinez, che ha sottolineato che sarebbe un dispiacere per il calcio italiano perdere un giocatore della qualità di Dybala. A tal proposito, fra le società interessate ci sarebbe l'Inter, in Spagna, invece, l'Atletico Madrid e il Barcellona valutano un'offerta per il giocatore.

Martinez ha parlato anche del sostituto dell'argentino, in questi giorni si parla di un interesse concreto della Juventus per Mohamed Salah, in scadenza di contratto con il Liverpool a giugno 2023. Se non dovesse prolungare il suo contratto con la società inglese, la cessione durante il Calciomercato estivo diventerebbe una possibilità concreta.

Secondo Martinez, Salah sarebbe l'acquisto ideale per la Juventus, più di Zaniolo che è forte ma nelle ultime stagioni ha dimostrato di avere una fragilità fisica, considerando i due infortuni ai legamenti del ginocchio.

Il giornalista Martinez suggerisce Salah come sostituto di Dybala

'Il sostituto ideale di Dybala? Se Salah non rinnovasse con il Liverpool sarebbe più adatto di un giocatore comunque forte come Zaniolo, ma che ha mostrato una certa fragilità fisica che speriamo possa risolvere'.

Queste le dichiarazioni di Daniel Martinez, che ha sottolineato anche che sarebbe un dispiacere per il calcio italiano se Dybala si trasferisse in un altro campionato. Secondo il giornalista sportivo, Mohamed Salah potrebbe essere il rinforzo ideale per la Juventus, meglio di Zaniolo che nelle ultime stagioni ha avuto due infortuni al ginocchio.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Salah potrebbe concretizzarsi se il giocatore non prolungasse il contratto con il Liverpool, in scadenza a giugno 2023. Inoltre, la Juventus deve tener conto del bilancio societario, con l'egiziano che ha una valutazione di mercato, oltre che un ingaggio, importante. Per questo si parla soprattutto dell'arrivo di Zaniolo, che la Roma potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro.

Il nazionale italiano potrebbe chiedere un ingaggio da circa 3-4 milioni di euro a stagione, evidentemente sostenibile per la società bianconera. Altro nome che piace è quello di Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo, e che potrebbe essere ceduto per circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.