Rinforzare difesa e centrocampo. Sembravano essere queste le principali esigenze della Juventus fino a qualche giorno fa. La notizia del mancato prolungamento di contratto di Paulo Dybala, che lascerà la società bianconera a parametro zero a giugno, potrebbe agevolare però l'arrivo anche di un rinforzo importante per il settore avanzato. A tal riguardo piacerebbe Nicolò Zaniolo, che la Roma potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro. Ritornando però ai rinforzi in difesa e a centrocampo, la Juventus potrebbe attingere con decisione dal Chelsea.

Piacerebbero Antonio Rudiger, che va in scadenza di contratto a giugno, e Jorginho, che potrebbe lasciare la società inglese per circa 20 milioni di euro. La Juventus però valuta anche delle alternative al nazionale italiano, l'obiettivo è l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Fra quelli seguiti ci sarebbe anche Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint Germain in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023. Proprio per questo potrebbe lasciare la Francia ad un prezzo agevolato. L'argentino non è considerato un titolare da Pochettino ma ogni volta che ha giocato ha dato sempre un buon contributo. Basti pensare alla vittoria in campionato contro il Bordeaux, Paredes ha segnato il gol del definitivo 3-0.

Il centrocampista Paredes potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Il centrocampista darebbe qualità, impostazione e verticalizzazione al centrocampo bianconero, che anche contro il Villarreal ha messo in evidenze problematiche evidenti nel gioco. Arthur Melo non è riuscito ad incidere come ci si aspettava, per questo potrebbe essere uno dei partenti del Calciomercato estivo. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto a giugno 2023.

Potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare da una sua cessione, con la Juventus che lo valuta circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche un altro rinforzo importante a centrocampo, una mezzala d'inserimento che possa garantire qualità e gol. Per questo fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio da circa 9 milioni di euro netti a stagione più 3 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026.