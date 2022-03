La Juventus in queste settimane è già al lavoro anche per il mercato, non solo per definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno, ma anche per decidere le cessioni e gli acquisti per il Calciomercato estivo. E a proposito di rinforzi il club cercherà di migliorare soprattutto centrocampo e settore avanzato. A parte delle eccezioni la Juventus potrebbe acquistare soprattutto giovani di qualità.

Proprio in tale ottima la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Ilaix Moriba, centrocampista classe 2003 del Lipsia che in questa seconda parte di stagione sta giocando in prestito al Valencia.

Lo spagnolo potrebbe lasciare la società tedesca per circa 13 milioni di euro, prezzo non elevatissimo per uno dei giovani centrocampisti più interessanti del calcio spagnolo.

Il centrocampista Moriba potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con l'acquisto di Ilaix Moriba, classe 2003 in prestito al Valencia dal Lipsia. In questa stagione con la società spagnola ha giocato finora sei partite nel campionato spagnolo e tre incontri in Coppa del Re. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, nel calciomercato estivo del 2021 è stato acquistato dal Lipsia per poi trasferirsi in prestito al Valencia a gennaio.

Dopo aver giocato per le rappresentative giovanili della Spagna ha deciso di accettare la chiamata della nazionale della Guinea, considerato che ha il passaporto spagnolo e guineano. L'esordio è avvenuto a gennaio 2022 e fino ad adesso ha disputato cinque match con la nazionale africana (partecipando alla Coppa d'Africa). Il giocatore potrebbe lasciare il Lipsia per circa 13 milioni di euro.

Moriba è stato al centro di alcune indiscrezioni negli ultimi mesi per diversi presunti atteggiamenti poco apprezzati al Lipsia, in particolare - come scrivono alcuni giornali tedeschi - il giocatore si sarebbe fatto portare dell'uva dai fisioterapisti mentre era impegnato nel ricevere massaggi.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare giovani di qualità anche per il settore avanzato, piace Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.

Le "eccezioni" in chiave di età potrebbero riguardare il centrocampo. A tal riguardo piacciono Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno, e Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro.