La Juventus è reduce da una disfatta europea clamorosa: un 3 a 0 in casa contro il Villareal che rappresenta evidentemente una delle partite più deludenti mai disputate dai bianconeri nella Champions League. Prestazioni insufficienti di gran parte dei giocatori, in particolar modo della difesa, con Rugani, Danilo e de Ligt principali responsabili degli errori difensivi della squadra bianconera. Proprio il difensore olandese, dopo mesi importanti, sembra aver subito il peso di un match importante come un ottavo di finale di Champions League. Prima del match aveva parlato del difensore olandese una vecchia conoscenza del calcio italiano, riferimento della difesa del Milan e della Lazio negli anni 90.

Parliamo di Jaap Stam, cresciuto anche come tecnico nel settore giovanile dell'Ajax. L'ex difensore ha sottolineato come, quando era allenatore dell'under 23 della società olandese, de Ligt si allenasse spesso con ii più grandi nonostante facesse parte dell'under 19. Stam ha sottolineato che già a 16 anni era più forte di tutti i difensori dell'Ajax della prima squadra.

L'ex difensore ha aggiunto che con la Juventus sta crescendo molto e che diventerà uno dei difensori più forti del mondo.

L'ex difensore Stam ha parlato di de Ligt

'De Ligt sta facendo bene, forse l'allenatore non lo sceglie sempre ma è giovane e sta crescendo, diventerà uno dei più forti difensori al mondo'. Queste le dichiarazioni di Stam in riferimento a Matthijs de Ligt, difensore della Juventus arrivato nella società bianconera nell'estate 2019.

Dopo mesi di adattamento al calcio italiano con l'arrivo di Allegri sembra aver trovato continuità di rendimento. In questa stagione, complici le assenze prolungate per infortunio di Bonucci e Chiellini, l'olandese sta offrendo prestazioni importanti, con l'unica eccezione in Champions League, soprattutto nell'ottavo di ritorno contro il Villareal.

Nell'intervista Stam ha aggiunto: 'Mi piace molto. Quando lavoravo nell'U23 dell'Ajax, lui giocava nell'U19 e veniva nella mia squadra ad allenarsi: ho sempre detto fin da quando aveva 16 anni che era già più forte dei ragazzi della prima squadra'.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe confermare de Ligt anche nella stagione 2022-2023.

Arrivano però indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse concreto del Paris Saint Germain per il difensore. La società francese potrebbe offrire una somma in contanti più i cartellini di Mauro Icardi e Leandro Paredes. Difficile pensare che la società bianconera lo lasci partire, a meno che arrivi un'offerta da almeno 100 milioni di euro. Si parla, però, di un possibile prolungamento di contratto con la società bianconera per il giocatore.