'Senza McKennie, un centrocampista che aumenti qualità e dinamismo del reparto potrebbe davvero far comodo. Marcos Antonio potrebbe essere una idea interessante. È piccolino, però è tecnico e si inserisce tanto'. Queste le dichiarazioni di Carlo Nicolini, vice allenatore dello Shakhtar Donetsk. Parole importanti quelle del secondo di De Zerbi, entrambi sono ritornati in Italia dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Una situazione critica nella nazione che ha portato anche la Uefa a dare la possibilità ai giocatori delle società ucraina di svincolarsi dalle stesse per andare a giocare in altri campionati.

La Juventus potrebbe cogliere delle possibilità interessanti, considerando le problematiche a centrocampo a causa degli infortuni. Come confermano diversi giornali sportivi sarebbe stato offerto alla società bianconera Marcos Antonio, centrocampista brasiliano classe 2000 dello Shakhtar Donetsk.

Un giocatore che potrebbe essere molto utile alla Juventus perché garantirebbe non solo qualità a centrocampo ma anche velocità. Potrebbe andare ad integrare un settore come quello bianconero che ha perso in questo finale di stagione Weston McKennie a causa della rottura del malleolo. Il centrocampista americano dovrebbe ritornare a disposizione di Allegri durante la preparazione estiva di luglio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe stato offerto alla Juventus il centrocampista dello Shakhtar Donetsk Marcos Antonio. Il classe 2000 può liberarsi a parametro zero dalla società ucraina come stabilito dalla Fifa a causa della guerra in Ucraina.

Una situazione che potrebbe agevolare la società bianconera, considerando i pochi centrocampista a disposizione. Il brasiliano è uno dei migliori giovani dello Shakhtar Donetsk ma in generale di tutto il calcio brasiliano. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili del Brasile arrivando fino all'under 23. L'eventuale arrivo alla Juventus potrebbe garantire qualità e velocità al centrocampo bianconero, che avuto non poche problematiche in questa stagione non solo dal punto di vista degli infortuni ma anche da quello tecnico.

Non è un caso si parli della possibilità della società bianconera di acquistare a giugno non solo un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche una mezzala d'inserimento.

Rimanendo in tema centrocampo, la Juventus potrebbe acquistare Marcos Antonio nell'immediato. Si valutano invece per giugno giocatori importanti per migliorare il settore. Piacciono Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno, e Jorginho del Chelsea, che potrebbe lasciare la società inglese a prezzo agevolato essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.