L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato rivoluzionerà sicuramente il reparto arretrato. In uscita ci sono Ranocchia, Kolarov e Danilo D'Ambrosio, praticamente tutte le alternative al trio titolare, essendo in scadenza di contratto. Per questo motivo la società nerazzurra dovrà fare una sorta di ricambio generazionale, senza tener conto del possibile addio di De Vrij, che piace molto in Premier League. Il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Beppe Marotta è quello di Gleison Bremer, con l'accordo che sarebbe vicino con il Torino.

Il centrale brasiliano sarebbe un profilo molto congeniale a Simone Inzaghi perché conosce con precisione i meccanismi tattici della difesa considerata la presenza di Ivan Juric sulla panchina dei piemontesi.

Inter vicina a Bremer

Gleison Bremer piace alla molto all'Inter ma anche a Milan, Juventus e Napoli, alla ricerca di un rinforzo importante per la difesa. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare anche perché l'interesse è notevole per il brasiliano. La prestazione fornita proprio contro l'Inter ha dimostrato l'affidabilità del giocatore, che oltre a essere fisico ha una velocità importante. Da quando Bremer è un titolare inamovibile della granata, ovvero dalla stagione 2019-20, il centrale brasiliano rilevato dai granata per 5 milioni di euro dall’Atletico Mineiro è diventato non solo uno dei migliori difensori del nostro campionato, ma anche il centrale di difesa con più reti messi a segno negli ultimi tre campionati.

Con l'ultimo gol segnato ai nerazzurri, le reti di Bremer salgono a quota undici. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, il Torino ha deciso di prolungarglielo qualche mese fa non tanto per confermarlo anche nella stagione 2022-2023 ma per venderlo a un prezzo importante.

L'Inter avrebbe trovato l’accordo totale con l’agente del calciatore secondo alcuni esperti di mercato, e ora l’obiettivo sarà raggiungere l’intesa anche con Urbano Cairo.

L’intenzione dei nerazzurri è quella di anticipare la concorrenza entrando sin sa subito nel vivo della trattativa con il Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Marotta avrebbe l’idea di proporre due contropartite tecniche a Cairo, in modo da abbassare la parte cash dell’affare. I due nomi sarebbero quelli del portiere Radu, in rotta con la società ma soprattutto con il capitano Handanovic, e Pinamonti, che sarebbe utile per sostituire i partenti Belotti e Zaza, anche loro destinati a salutare i granata.

Bremer e quel dettaglio che lo lega all'Inter

Gleison Bremer, primo obiettivo dell'Inter per la difesa dell'anno prossimo, ha rilasciato un'intervista a Toro Channel. Curioso il motivo del suo nome, Bremer appunto, legato strettamente ai colori nerazzurri. "La storia del mio nome? Mio padre mi ha raccontato che Andreas Brehme è stato un calciatore tedesco che ha anche giocato nell'Inter. Proprio per questa ragione mio padre mi ha dato questo nome, per ricordarlo". Anche l'idolo di Bremer è un ex interista: "Il mio idolo era Lucio. Ma da bambino era Robinho, perché volevo fare gol".

Il difensore brasiliano è ormai obiettivo dichiarato per i campioni d’Italia in carica, desiderosi di aggiungere un nuovo tassello nel proprio pacchetto arretrato. Le ottime prestazioni di Bremer in questa stagione hanno convinto la dirigenza nerazzurra della bontà di questa operazione.