La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo non solo per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. Gran parte degli acquisti dipenderanno anche dalle conferme o meno dei giocatori attualmente a disposizione di Allegri. Quelli più rischio sono Arthur Melo, Adrien Rabiot e Alex Sandro, da valutare il futuro professionale anche dei giocatori in scadenza a giugno. Dybala non prolungherà il contratto in scadenza a giugno, in queste settimane la Juventus dovrebbe incontrare anche i vari Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio per decidere del loro futuro professionale.

Il lavoro sui contratti potrebbe riguardare anche altri giocatori che hanno un contratto di più stagioni con la società bianconera. Si parla ad esempio del prolungamento contrattuale di Danilo oltre a giugno 2024 ma anche della possibile diminuzione d'ingaggio di uno dei riferimenti della Juventus.

Parliamo di Leonardo Bonucci, che guadagna 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe incontrare l'agente sportivo del difensore Alessandro Lucci per offrirgli un ingaggio minore. Da valutare un allungamento del contratto oltre il 2024 anche se i 35 anni di Bonucci non agevolano l'eventualità di un prolungamento contrattuale.

La Juventus potrebbe offrire una diminuzione d'ingaggio a Bonucci

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe esserci un incontro in queste settimane fra l'agente sportivo di Bonucci Lucci e la Juventus per parlare di diminuzione d'ingaggio del difensore. Attualmente guadagna 7 milioni di euro a stagione, la società bianconera potrebbe offrirgli una diminuzione d'ingaggio.

Da valutare l'inserimento di un'opzione di rinnovo contrattuale per un'altra stagione, considerando che il contratto di Bonucci scade nel 2024. La Juventus sta cercando di alleggerire il monte ingaggi, per questo si valutano anche le cessioni dei giocatori che maggiormente guadagnano. Arthur Melo, Adrien Rabiot e Alex Sandro sono giocatori che hanno un ingaggio importante, oltre a Aaron Ramsey, che è in prestito ai Glasgow Rangers ma che difficilmente sarà riscattato dalla società scozzese.

Il mercato della Juventus

L'eventuale partenza di Arthur Melo, Adrien Rabiot, Alex Sandro, Aaron Ramsey e quella confermata di Dybala garantirebbero un risparmio importante sul monte ingaggi della Juventus. Oltre al fatto che agevolerebbero acquisti importanti durante il calciomercato estivo. Si parla del possibile arrivo di Jorginho, che potrebbe guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione. Piacciono anche Pogba e Zaniolo.