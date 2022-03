Momento magico per il Milan che dopo il successo di domenica scorsa con l'Empoli e lo stop dell'Inter contro il Torino è sempre più primo in classifica. Il lavoro di Stefano Pioli è eccellente, i rossoneri con una rosa molto giovane sono davanti a tutti e grazie al successo anche nel big match del Maradona con il Napoli adesso sono i favoriti numero uno per portarsi a casa lo Scudetto. Il tecnico tiene i piedi ben piantati per terra, ha dichiarato che non proferirà la parola "Scudetto" fino alla fine del campionato, ma ha creato un gruppo solido che potrebbe davvero riuscire a strappare il Tricolore dalle maglie dell'Inter.

Da Kalulu a Tomori, la rosa del Milan aumenta di valore

Tra i meriti di Pioli c'è la capacità di far lievitare il valore dei propri calciatori. Tanti gli esempi, l'ultimo e forse il più clamoroso è quello di Pierre Kalulu. Il francese è arrivato la scorsa stagione a parametro zero come un giovane di belle speranza, ma negli ultimi mesi si è imposto come rivelazione del gruppo rossonero. Con l'infortunio di Kjaer e i tanti problemi di Romagnoli, la società si è gettata sul mercato per acquistare un centrale che però non mai arrivato. Così Pioli ha gettato nella mischia Kalulu che si è fatto trovare pronto, ad oggi il suo cartellino è arrivato a valere la bellezza di 15 milioni di euro, anche per questo il Milan sarebbe pronto a blindarlo con un contratto fino al 2026.

Non è però il solo ad avere incrementato il proprio valore, Tomori, leader indiscusso della retroguardia, è stato pagato in estate 29 milioni al Chelsea e oggi ne varrebbe 50. Anche a centrocampo e in attacco i cartellini sono lievitati con il valore di Bennaccer, Tonali e Saelemaekers che rispetto a inizio stagione sarebbe aumentato del 40%.

ciascuno

Quante vale oggi la rosa del Milan?

Le mosse tattiche di Pioli hanno così dato ragione a Maldini e Massara che fin da quando hanno iniziato il mercato dell'era Eliott hanno puntato su ragazzi giovani, di talento e con ampi margini di miglioramento. Da non dimenticare anche le scommesse più difficili da vincere, come quella del portiere Maignan, arrivato per sostituire Donnarumma partito a parametro zero e acquistato per 13 milioni di euro, oggi ne vale almeno 30.

Secondo il sito specializzato transfermakrt il valore della rosa del Milan oggi è di 466 milioni di euro, i cartellini dal costo più alto sarebbero quelli di Theo Hernandez e Kessié, entrambi a quota 48 milioni. Il primo ha appena rinnovato e resterà in rossonero, nonostante i tanti corteggiatori, il secondo invece dovrebbe lasciare il club alla scadenza del contratto fissate per giugno prossimo. Le telenovela per il rinnovo sembra essere conclusa, il giocatore non avrebbe accettato la proposta rossonera e quindi cambierà aria.