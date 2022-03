Un addio piuttosto doloroso della scorsa estate in casa Inter è stato quello di Achraf Hakimi, ceduto a fine giugno al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. Un sacrificio necessario per mettere a posto i conti vista la crisi che aveva colpito la società nerazzurra lo scorso anno. Discorso diverso, ad esempio, per Romelu Lukaku, visto che è stato il belga a spingere per andare via e trasferirsi al Chelsea a inizio agosto. Sono stati tanti i tifosi, infatti, che poi si sono chiesti perché non esporsi prima evitando il sacrificio del laterale marocchino che, però, a Parigi non sta vivendo un'annata semplice e proprio per questo nelle ultime ore starebbe prendendo quota la suggestione di un ritorno a Milano la prossima stagione.

Intanto il Torino sta lavorando già per la prossima stagione, alla ricerca di un rinforzo importante tra i pali. I granata avrebbero messo nel mirino Alex Meret, che vuole lasciare il Napoli per giocare con maggiore continuità.

Il possibile ritorno di Hakimi in nerazzurro

C'è ancora grande rammarico nell'ambiente dell'Inter per aver potuto ammirare soltanto una stagione Achraf Hakimi. Il marocchino, infatti, è stato acquistato dal Real Madrid nell'estate 2020 per 40 milioni di euro ma dopo solo un anno è stato ceduto al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. Cessione tanto dolorosa quanto necessaria per salvaguardare i conti del club. A Parigi, però, il giocatore sta avendo qualche difficoltà, anche per una questione tattica visto che dà il meglio di sé come quinto di centrocampo, mentre Pochettino lo impiega come terzino destro in una difesa a quattro.

Inoltre il possibile addio di Mbappé, in scadenza di contratto e compagno con il quale ha legato di più, potrebbe portarlo a chiedere la cessione. Per lui sono vive le ipotesi di un ritorno al Real Madrid o proprio all'Inter, soluzione ideale sempre per una questione tattica. Il club nerazzurro sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Denzel Dumfries più un conguaglio economico.

Da vedere se ci sarà l'apertura del Psg a tale soluzione ma le porte a Milano per Hakimi sono sempre aperte.

Torino su Meret

Il Torino è a caccia di un portiere importante per la prossima stagione, visto che Milinkovic-Savic e Berisha non sembrano dare le giuste garanzie a Ivan Juric. Per questo motivo i granata sarebbero pronti a fare un tentativo per Alex Meret, che vorrebbe lasciare Napoli per giocare con maggiore continuità.

Visto il contratto in scadenza, per il club di Urbano Cairo potrebbe essere sufficiente una proposta intorno ai 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Intanto la società torinese sembra poter discutere di uno scambio con Bremer (con conguaglio a favore del Toro), visto che il brasiliano piacerebbe molto all'Inter.