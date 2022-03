Il Milan avrebbe individuato in Divock Origi il suo prossimo centravanti. Il ventiseienne belga è in scadenza di contratto con il Liverpool che a quanto pare non vuole offrire il rinnovo al giocatore. Klopp lo ha utilizzato pochissimo in questa stagione, solo cinque le presenze da titolare, anche perché nel suo reparto avanzato ha giocatori del calibro di Salah, Mané, Firmino e Diogo Jota, a cui è molto difficile rinunciare. Così il belga è rimasto "schiacciato" dalla concorrenza e la sua avventura in Inghilterra sembra arrivata al capolinea.

Origi al Milan: le cifre dell'accordo

Il profilo di Origi è balzato da qualche giorno a questa parte in testa alle preferenze del Milan, che va cercando ormai da tempo un giocatore di livello che possa essere l'alternativa a Giroud e Ibrahimovic. Lo svedese è stato vittima di tanti infortuni in stagione, sintomo che l'età sta avanzando e che non può garantire troppo minutaggio. Il francese è l'uomo dei gol pesanti, ma da solo non può reggere l'attacco rossoneri per una stagione intera con tre competizioni da giocare. A gennaio è arrivato il giovane Lazetic che però ha solo 18 anni.

Così Maldini e Massara hanno fiutato l'affare e si sono gettati a capofitto su Origi con ottimi risultati, a quanto pare.

Secondo gli ultimi rumors infatti le parti avrebbero già trovato un principio di accordo sulla base di un ingaggio da quattro milioni all'anno per un quadriennale. Il giocatore avrebbe accettato non solo le cifre, ma anche il progetto di una squadra blasonata che con lui vorrebbe puntare a raggiungere i fasti del passato. L'intesa andrebbe comunque perfezionata nelle prossime settimane.

Origi primo colpo, poi idea Botman per il Milan

Il raggiungimento dell'intesa con il giocatore basterebbe per portare in rossonero Origi, visto che si libererà a fine giugno dal Liverpool a parametro zero. Sistemata la questione attaccante si passerà poi alla difesa dove il preferito rimane Sven Botman del Lille. Anche in questo caso l'accordo con il giocatore sembra essere vicino, le parti si sono incontrate anche nei giorni scorsi, ennesimo colloqui per definire i dettagli di una trattativa che sembra da tempo ormai ben impostato.

Nei prossimi mesi dovrebbe entrare nel vivo la trattativa con il club francese che per cedere il cartellino del suo centrale difensivo vorrebbe circa 30 milioni di euro. Un investimento importante in un ruolo in cui servono rinforzi, visto che Romagnoli potrebbe lasciare la squadra a parametro zero e che Kjaer ha 32 anni e la stagione prossima tornerà in campo dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha fermato alcuni mesi fa.