La 31esima giornata di campionato potrebbe regalarci dei match decisivi per la lotta per le prime posizioni. Atalanta-Napoli e Juventus-Inter [VIDEO] sono quelli più attesi e proveranno ad attutire la delusione scaturita dall'eliminazione della nazionale italiana dalla possibilità di qualificarsi ai mondiali. La sconfitta contro la Macedonia è stata evidentemente clamorosa a tal punto che si è parlato di un possibile esonero di Mancini. Alla fine, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha deciso di confermare il tecnico che dovrebbe rimanere in panchina fino al 2026.

Secondo gran parte degli addetti ai lavori, la situazione della nazionale italiana rappresenta anche quella delle società italiane, considerando i risultati raggiunti nelle competizioni europee. Le uniche che attualmente rappresentano l'Italia sono l'Atalanta in Europa League e la Roma in Conference League. In Champions League, invece, ha fatto clamore l'eliminazione della Juventus negli ottavi di finale contro il Villareal. A parlare del calcio italiano è stato Mario Sconcerti, che ha sottolineato come gli effetti di Calciopoli hanno evidentemente creato non pochi problemi alle principali società italiane. Secondo il giornalista sportivo c'è stata una vera e propria decrescita del calcio italiano ed il campionato non è stato più regolare.

Il giornalista Sconcerti ha parlato delle conseguenze di Calciopoli sul calcio italiano

'Abbiamo avuto una cosa straordinaria, la nostra miglior squadra fermata, retrocessa e condannata. Dopo Calciopoli non è più stato un campionato regolare'. Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti in riferimento al calcio italiano. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Dopo Calciopoli, 4 scudetti vinti dall'Inter e 9 dalla Juventus, mai successo'.

Una situazione che descrive le problematiche del calcio italiano e, come dichiarato da Gravina, la Federazione sta lavorando a delle norme che possano aiutare la sua crescita. Intanto, il presidente ha espresso soddisfazione nei confronti dei risultati raggiunti dalle nazionali giovanili. L'under 19 si è qualificata alla fase finale dell'Europeo, l'under 20 ha vinto l'Elitè League, l'under 21 è vicina alla qualificazione alla fase finale dell'Europeo.

Basteranno 5 punti nei 3 match contro Lussemburgo, Svezia ed Irlanda per accedere alla massima competizione europea per nazionali.

La Juventus ripartirà dai giovani

La Juventus cercherà di essere un esempio per le società italiane cercando di valorizzare giovani italiani. Il lancio dell'under 23 ne è la dimostrazione. In under 20 si sono messi in evidenza Leone e Miretti, riferimenti della seconda squadra bianconera, senza dimenticare Fagioli e Rovella nell'under 21. A questi bisogna aggiungere i meno giovani Pellegrini, Locatelli, Chiesa che dovrebbero essere il presente ed il futuro della società bianconera.