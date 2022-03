La Juventus, dopo la deludente eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, cercherà di raggiungere gli ultimi obiettivi stagionali rimasti, ovvero vincere la Coppa Italia ed arrivare nelle prime quattro in campionato. Se da una parte la prima squadra ha deluso, dall'altra non si può dire lo stesso della Juventus Primavera. La squadra di Andrea Bonatti ha ottenuto una storica qualificazione alla Final Four di Youth League battendo 2 a 0 il Liverpool. A Nyon si giocherà la possibilità di conquistare la competizione più importante a livello europeo per il calcio giovanile.

Fra i giocatori più interessanti della squadra di Bonatti spicca sicuramente il portiere Zsombor Senko, che fra l'altro è stato protagonista negli ottavi di finale parando un rigore contro l'Az che ha regalato la qualificazione ai quarti di finale. In una recente intervista, il portiere ungherese ha parlato della sua esperienza professionale alla Juventus, sottolineando come prima del suo arrivo nella società bianconera era stato vicinissimo al trasferimento al Leicester. E' stato contattato dalla Juventus quando stava facendo il provino con la società inglese. In 2-3 giorni a Torino ha capito che avrebbe dovuto trasferirsi alla Juventus e così è stato.

'Ho fatto un provino col Leicester, mentre ero ancora lì, il mio agente sportivo mi ha detto dell'interesse della Juve. Ho passato 2-3 giorni a Torino per rendermi conto dell'ambiente, delle strutture, e ho detto subito sì'. Queste le dichiarazioni di Zsombor Senko, portiere della Juventus under 19.

L'ungherese si sta rivelando uno dei migliori giocatori della squadra di Bonatti, come anche dimostrato negli ottavi di finale di Youth League contro l'Az Alkmaar. Il giocatore nell'intervista ha parlato anche del suo futuro professionale nel caso in cui non avesse fatto il calciatore. A tal riguardo ha aggiunto: 'A molti bambini piacciono le macchinine, a me piacevano i camion.

Quando avevo sei anni pensavo che avrei fatto l'autista di camion'.

In questa stagione, Senko è stato un titolare della Juventus under 19 ma è stato convocato anche per l'under 23 ed in prima squadra. Nel campionato Primavera ha giocato fino ad adesso 19 match subendo 26 gol. Un match e due gol subiti nella Coppa Primavera e 6 match giocati nella Youth League. Ha fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili dell'Ungheria, attualmente gioca con l'under 19, il suo primo match lo ha giocato ad ottobre 2021 e fino ad adesso ha disputato 4 match con la rappresentativa giovanile della sua nazione.