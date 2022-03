La Juventus dovrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo. Si parla molto di possibili innesti nel settore avanzato e a centrocampo per migliorare la qualità. Non è da scartare neppure la possibilità arrivi un difensore centrale affidabile, soprattutto in considerazione dell'età avanzata di Bonucci e di Chiellini e dei loro frequenti infortuni muscolari, soprattutto in questa stagione. A luglio arriverà pure Federico Gatti, difensore acquistato dal Frosinone e che rimarrà in prestito in Serie B fino a giugno: resta da verificare però se il giovane sarà pronto già per essere un'alternativa ai titolari nella difesa bianconera.

Per questo la Juventus starebbe valutando un rinforzo importante per la difesa.

Fra i giocatori seguiti ci sarebbe il sudcoreano Kim Min-Jae, protagonista nel Fenerbahce in questa stagione. Acquistato per circa 3 milioni di euro, il difensore si sta dimostrando molto affidabile, al punto di aver attirato l'interesse di molte società europee. Nel recente match di campionato fra Fenerbahce e Trabzonspor, c'erano diversi osservatori per Kim Min-Jae: a parlarne è stato il giornalista sportivo Pedro Sepulveda, che ha sottolineato che c'erano anche emissari della Juventus per il giocatore.

Il giornalista sportivo Pedro Sepulveda ha parlato dell'interesse di diverse società per Kim Min-Jae

"Gli osservatori di Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal e Juventus erano in Turchia a guardare il 25enne difensore centrale Kim Min Jae nel match fra Fenerbahce e Trabzonspor.

Il giocatore fa piacere a Sérgio Conceição che la prossima stagione dovrà fare a meno di Mbemba", questo è il post pubblicato da Pedro Sepulveda sul suo account ufficiale di Twitter.

Il giornalista sportivo ha sottolineato che fra le società interessate al giocatore ci sarebbe anche alla Juventus, considerando la presenza sugli spalti degli osservatori bianconeri.

La valutazione di mercato del difensore è di circa 10 milioni di euro. L'interesse di diverse società potrebbe incrementare il prezzo di mercato del giocatore. In questa stagione, fino ad adesso, Kim Min-Jae ha disputato 25 presenze nel campionato turco, a queste bisogna aggiungere 5 match in Europa League, 2 gare in Conference League e una presenza in Coppa di Turchia.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti pure a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbe arrivare Paul Pogba a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Piace anche de Jong del Barcellona.

Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro.

In uscita, invece, il club bianconero dovrà valutare il destino di Aron Ramsey.