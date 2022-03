Prosegue il silenzio stampa in casa del Crotone, nonostante la vittoria ottenuta nella 30^ giornata di Serie B contro il Frosinone (2-0). La vittoria tanto attesa, la prima del 2022, è arrivata al termine di una gara ben condotta dai ragazzi di Francesco Modesto. La nota stonata della sfida è stata però la contestazione che ha animato gli ultimi minuti del match, con il tifo organizzato dei rossoblù che ha voluto palesare il suo dissenso con le scelte operate dalla società attraverso un lancio di fumogeni in campo, gesto non passato inosservato al Giudice Sportivo.

Crotone sanzionato

Il lancio di diversi fumogeni in campo a partire dall'85' minuto in poi ha portato il Giudice Sportivo di Serie B a sanzionare la società del Crotone. Il gesto dei tifosi costerà caro al club, che sarà sanzionato con un'ammenda di 10.000 euro.

Il referto relativo al turno appena concluso recita: “Ammenda di € 10.000,00: al Crotone per avere suoi sostenitori, al 44° ed al 46° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano il Direttore di gara, in entrambi i casi, a interrompere il giuoco per circa un minuto”.

La contestazione dei tifosi

Già nelle scorse gare casalinghe si erano avute alcune avvisaglie. I tifosi avevano contestato oltre all'annata deludente anche la scelta di mantenere in panchina il tecnico Francesco Modesto, ritenuto da alcuni supporter come uno dei responsabili della situazione di classifica deficitaria.

Nel corso del "derby" contro il Cosenza i tifosi avevano già fatto sentire dei cori, portando anche al danneggiamento di alcune dei sediolini posti nel settore. Contro il Frosinone, nonostante il vantaggio di 2-0, i tifosi hanno posizionato gli striscioni spalle al terreno di gioco, poi hanno scandito alcuni cori dopo essere rimasti fuori dal settore, lanciando in campo alcuni fumogeni che hanno portato l'arbitro di gara a sospendere per due volte il match, concedendo circa otto minuti di recupero.

Crotone, testa al Monza

Al netto del clima caldo che si vive nella piazza rossoblù, il Crotone è chiamato nel weekend a scendere nuovamente in campo.

Ad attendere il Crotone vi è la trasferta dello "U-Power Stadium" in casa del Monza. Una gara sulla carta proibitiva per gli squali, anche se nel girone d'andata i rossoblù riuscirono a pareggiare per 1-1 all'Ezio Scida, sfiorando nel recupero la vittoria.

A pendere dalla parte del Crotone sono i precedenti: in tre gare disputate tra le due formazioni in cadetteria, i calabresi sono riusciti a ottenere due vittorie in altrettanti incontri nel campionato di Serie B 2000-2001, mentre come detto si è chiusa in parità la sfida di andata in questa stagione.