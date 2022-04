Non appena sarà definito il passaggio di proprietà, quasi sicuramente, verranno confermati i dirigenti Maldini e Massara ed infatti il loro lavoro sul mercato sta continuando senza sosta. Gli obiettivi sono molti e riguardano soprattutto il reparto offensivo, che potrebbe vedere la conferma di Ibrahimovic per un altro anno.

Oltre ad alcuni giocatori che saranno confermati, la nuova società ha intenzione di investire pesantemente sul mercato per portare a Milanello volti nuovi, di livello internazionale, che possano garantire un salto di qualità non indifferente: tra gli altri, occhi puntati su Mahrez e Asensio.

I possibili nuovi acquisti

Dalle ultime voci sembra che saranno parecchi i volti nuovi che arriveranno a Milano sponda rossonera nella prossima sessione di mercato, con Maldini e Massara che hanno avviato molte trattative con vari giocatori in tutta Europa. Uno degli obiettivi in cima alla lista dei desideri del Diavolo è sicuramente Riyad Mahrez: l’algerino di origini francesi nella giornata di ieri ha disputato una grande partita contro il Real Madrid, mettendo a segno delle giocate di livello eccellente; il suo valore di mercato è fissato intorno ai 40 milioni di euro e le varie pretendenti, tra cui il Milan, potrebbero spingere sul fatto che l’esterno del City è in scadenza nel 2023 ed il club inglese potrebbe cederlo nel mercato estivo, se il giocatore non vorrà rinnovare il contratto.

L’altro obiettivo di livello è Marco Asensio che proprio nella semifinale di Champions League è entrato nei minuti finali nella partita contro il City di Mahrez. Il classe ’96 del Real Madrid piace molto alla dirigenza rossonera ed il tecnico Pioli ben potrebbe schierarlo sulla fascia destra, che non è stata fonte di brillantezza in questa stagione.

Anche il suo valore è intorno ai 40 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera potrebbe sfruttare l’ottimo rapporto con l’allenatore e la dirigenza del Real Madrid per portare lo spagnolo a Milano ad una cifra ridotta.

Una conferma inaspettata

Nelle ultime settimane si è prospettata più volte la possibilità che Zlatan Ibrahimovic potesse vestire i panni da dirigente del Milan già dalla prossima stagione, ma nelle ultime ore l’attaccante rossonero sembra aver comunicato che non ha alcuna intenzione di smettere, almeno per il prossimo anno.

La dirigenza rossonera, dunque, starebbe valutando un ruolo apposito per lo svedese, con la possibilità di sfruttare la sua immagine ed utilizzarlo in partite più agevoli per il club rossonero nella prossima stagione. Sembra si possa chiudere nei prossimi giorni un rinnovo di contratto per un'altra stagione a circa 2 milioni di euro, che soddisferebbe sia Ibrahimovic, contento di giocare ancora, sia la dirigenza rossonera, che non spenderebbe grosse risorse economiche.