La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Confermato l'addio di Paulo Dybala a giugno, all'argentino potrebbero aggiungersi anche Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Dovrebbero invece prolungare i rispettivi rapporti con la società bianconera Mattia Perin e Juan Cuadrado.

Il club torinese, intanto, sta sondando il mercato dei centrocampisti. Si cercano calciatori di esperienza in grado di migliorare il livello qualitativo del gioco della squadra di Allegri. Tra gli obiettivi ci sarebbe Jorginho del Chelsea ma potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento.

Secondo la stampa spagnola, sarebbe confermato l'interesse della Juventus per un giovane talento iberico. Si tratterebbe del classe 2004 Gavi, centrocampista del Barcellona in scadenza di contratto nel giugno del 2023.

Di recente, il presidente blaugrana Joan Laporta ha rivadito la volontà del club catalano di prolungare l'intesa contrattuale con il giocatore, ma ad oggi non ci sarebbe ancora stato un incontro fra le parti. Inoltre sembra che Gavi stia pensando di cambiare agente sportivo, passando da Ivan de la Pena a Jorge Mendes. Il procuratore portoghese è in ottimi rapporti con la Juventus dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo a Torino nel 2018.

Gavi sarebbe nel mirino della Juventus

Gavi potrebbe lasciare il Barcellona durante la prossima sessione estiva di mercato. Qualora non dovesse arrivare il rinnovo di contratto coi catalani (scadenza giugno 2023) sarebbe inevitabile il suo addio. Fra l'altro, il giovane centrocampista (compirà 18 anni ad agosto) guadagna circa 100mila euro all'anno e ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Una somma, questa, che farebbe gola a diverse società inglesi ma anche alla Juventus.

Gavi potrebbe essere per i bianconeri un rinforzo importante per il presente ma anche per il futuro, vista la sua giovane età. Inoltre, la società di Andrea Agnelli è sempre molto attenta quando si tratta di investire su talenti di prospettiva.

Il mercato della Juventus: si pensa al dopo Dybala

La Juventus è al lavoro per rinforzare anche l'attacco, considerando che Paulo Dybala andrà via al termine di questa stagione. Piace molto Nicolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto nel giugno del 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche Giacomo Raspadori del Sassuolo che ha un prezzo di mercato che ruota intorno ai 30 milioni di euro.