La Juventus in questa stagione ha dimostrato di avere diverse problematiche nel gioco. Manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, ma anche delle mezzali d'inserimento che sappiano garantire gol e assist. Non è un caso che si parli non solo delle cessioni di giocatori come Arthur Melo e Aaron Ramsey ma anche di rinforzi importanti, come Jorginho del Chelsea e Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Negli ultimi giorni si parla anche di un altro possibile rinforzo per la Juventus. Si tratta di Frenkie de Jong, che il Barcellona sarebbe pronto a vendere, anche per sistemare il bilancio societario dopo le problematiche finanziare riscontrate nelle ultime stagioni.

Il classe 1997 potrebbe essere ceduto per circa 70 milioni di euro. Fra l'altro, il Barcellona ha abbondanza a centrocampo e agevolerebbe la partenza dell'olandese. La Juventus starebbe valutando l'acquisto di de Jong, anche se il prezzo di mercato del centrocampista potrebbe essere pesante per la società bianconera, a meno che il Barcellona conceda un pagamento in diverse stagioni. Ad agevolare il suo trasferimento a Torino potrebbe essere la presenza di de Ligt, compagno di nazionale e grande amico di de Jong. Sul centrocampista c'è l'interesse anche del Manchester United.

Il centrocampista de Jong potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona potrebbe vendere de Jong durante il Calciomercato estivo.

Il centrocampista piace a diverse società, su tutte al Manchester United e alla Juventus. Gli inglesi hanno affidato la panchina a Ten Hag dalla stagione 2022-2023, tecnico che ha valorizzato all'Ajax il centrocampista olandese. C'è però il rischio che lo United non disputi la Champions League, considerando l'attuale classifica, e questo potrebbe agevolare il suo approdo alla Juventus.

A Torino ritroverebbe de Ligt, amico e compagno nella nazionale olandese. Non sarà facile acquistarlo, considerando la valutazione di mercato da circa 70 milioni di euro. I rapporti professionali ideali fra Barcellona e Juventus potrebbero però permettere anche un pagamento del cartellino del centrocampista in diverse stagioni.

D'altronde, le due società hanno dimostrato di poter fare affari di mercato, basti pensare allo scambio che, nell'estate 2000, ha portato Pjanic al Barcellona e Arthur Melo alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato a giugno, considerando che ci sarà da sostituire Paulo Dybala. Sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera: Nicolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Quest'ultimo ha recentemente segnato alla Juventus nel match di campionato terminato 2 a 1 per la squadra bianconera.