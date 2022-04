L'Inter dopo la vittoria in campionato contro la Juventus sembra aver ritrovato gioco e qualità della prima parte della stagione. I nerazzurri si sono confermati anche in Coppa Italia vincendo in semifinale contro il Milan. Giocheranno in finale contro la Juventus l'11 maggio. L'Inter può quindi vincere altre due competizioni dopo la Supercoppa italiana. Anche in campionato se dovesse vincere il recupero contro il Bologna si potrebbe al primo posto, superando il Milan. A parlare del cammino in campionato dell'Inter è stato anche Nicola Berti. L'ex giocatore nerazzurro in una recente intervista si è detto convinto che la squadra di Inzaghi possa vincere tutti i match rimanenti.

La vittoria in Coppa Italia contro il Milan ha consolidato i nerazzurri, che hanno ritrovato gioco e risultati. In merito al gol annullato al Milan sul 2 a 0 per l'Inter, molto contestato dagli addetti ai lavori e dai tifosi rossoneri, Berti ha aggiunto che è giusto sia stato convalidato e che è una vittoria meritata dalla squadra di Simone Inzaghi. Ha poi parlato di campionato, sottolineando che sia Milan e Napoli si sognano la possibilità di vincerlo in quanto l'Inter è lanciata. Ha poi aggiunto di essere felice di vedere Milan e Napoli e Juventus fuori dalla lotta del campionato.

Berti ha parlato della lotta per il titolo

"Sono felice di poter dire che per lo scudetto ci siamo tolti Milan, Napoli e Juventus".

Queste le dichiarazioni di Nicola Berti, l'ex giocatore nerazzurro non ha utilizzato parole dolci per esprimere la sua gioia per questo finale di stagione dell'Inter, che dopo la vittoria in campionato contro la Juventus sembra aver ritrovato i risultati. In merito invece al match di Coppa Italia contro il Milan ha sottolineato: ''I rossoneri hanno giocato anche bene ma se perdi con tre gol di scarto vuol dire che c'è qualcosa che non va, io ero allo stadio e ho visto la superiorità dell'Inter''.

In merito all'episodio contestato del fuorigioco fischiato sul gol di Bennacer, sui social diversi addetti ai lavori hanno parlato di un fuorigioco passivo da parte di Kalulu, lo dimostrerebbe il fatto che Handanovic non abbia alzato le mani. Il portiere dell'Inter sembra non essere stato disturbato nella visuale, per questo la decisione arbitrale è stata contestata.

Rimane il fatto che in caso di gol assegnato il match sarebbe andato sul 2 a 1, con l'Inter che avrebbe potuto gestire il vantaggio.

I match dell' dell'Inter

L'Inter dopo il match di campionato contro la Roma recupererà contro il Bologna il 27 aprile, per poi giocare con Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria. L'11 maggio ci sarà anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus.