La Juventus rischia di chiudere l'attuale stagione con un bilancio ancor più negativo di quella precedente. Pirlo, infatti, è riuscito a vincere Supercoppa italiana e Coppa Italia e ad agguantare all'ultima giornata di campionato il quarto posto.

Quest'anno i bianconeri potrebbero confermarsi in Coppa Italia e migliorare la quarta posizione, ma certamente avranno un trofeo in meno rispetto a quanto accaduto nel 2020-2021. Sulla Juventus si è soffermato Enzo Bucchioni che, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, ha sottolineato come, la scelta di richiamare Massimiliano Allegri in panchina, rappresenti un'autentica contraddizione.

Il tecnico toscano, quando fu licenziato nel 2019, venne considerato come un allenatore "emblema di un calcio vecchio". Il giornalista sportivo ha aggiunto che, al netto di svolte clamorose, la Juventus confermerà Allegri in panchina.

Di conseguenza, la società bianconera sarà chiamata a fare un mercato importante in estate per acquisire quei giocatori di esperienza e personalità che consentano alla squadra di fare il salto di qualità. Infatti, solo se arriveranno almeno quattro-cinque campioni, Allegri potrà tornare ad essere un tecnico vincente.

Con Allegri in panchina la Juventus deve fare un grande mercato

"Se non ci saranno fatti clamorosamente inattesi, la rivoluzione non ci sarà". È questo il pensiero di Bucchioni, che poi ha puntualizzato: "Con Allegri in panchina, grande allenatore quando deve gestire i campioni,c'è solo una strada praticamente obbligata; fare un grande mercato.

Questa Juve ha bisogno di giocatori fatti e finiti, di personalità, in grado di giocare senza avere la necessità di un gioco che li aiuti e li faccia crescere".

Il segnale della strategia juventina sarebbe già arrivato a gennaio quando è stato acquistato Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per circa 75 milioni di euro più bonus.

Non è un caso, dunque, se per il futuro si parla di Angel Di Maria che a fine stagione si libererà a parametro zero dal Paris Saint-Germain.

'La stagione della Juventus è fallimentare'

Bucchioni ha definito "fallimentare" la stagione della Juventus. Il giornalista ha sottolineato che è un giudizio dimostrato dal campo. La squadra torinese è fuori dalla lotta scudetto, ha perso la finale di Supercoppa italiana, è stata eliminata dagli ottavi di Champions League e la conquista del quarto posto in Serie A è ancora in bilico.

Il giornalista toscano ritiene che l'eventuale conquista della Coppa Italia sarebbe "solo briciole". Allegri ha più volte confermato ai giornalisti che resterà alla Juventus per i prossimi tre anni, forte del contratto sottoscritto l'estate scorsa con il club del presidente Andrea Agnelli. Bucchioni ritiene che le certezze dell'allenatore bianconero siano legate alla fiducia nell'arrivo alla Continassa di autentici campioni.