In vista del calciomercato estivo in casa Inter, si lavora anche sul fronte cessioni per snellire la rosa e per poter reinvestire in nuovi acquisti. Uno dei calciatori che pare avere molto mercato è Andrea Pinamonti, che si è ritagliato un ottimo spazio in prestito all'Empoli di Andreazzoli, arrivando in doppia cifra nel campionato di Serie A. Le ottime prestazioni del centravanti nerazzurro hanno attirato anche alcuni club europei, pronti a investire su di lui. Tra essi ci sarebbe l'Eintracht Francoforte a caccia di un attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione.

Eintracht Francoforte su Pinamonti

Dodici gol segnati in stagione e un ruolo da leader tecnico in campo. Andrea Pinamonti ha trovato a Empoli l'ambiente ideale per rendere al meglio e una squadra, quella guidata dalle idee di Aurelio Andreazzoli, che riesce a esaltare le sue qualità. La sua annata più che positiva sta facendo gioire non solo i toscani, ma anche l'Inter: l'Arciere di Cles, come era soprannominato da ragazzo, è sotto contratto coi nerazzurri fino al 2024 e la prossima estate sarà un elemento importante sul mercato, con tanti club che ci stanno già pensando. Nello specifico, sembra che l’Eintracht Francoforte sarebbe interessato al giocatore e stia compiendo alcune valutazioni in vista della prossima stagione.

Il club tedesco sta cercando di capire quanto spazio di manovra ci sia nella potenziale trattativa. I nerazzurri valutano il ragazzo circa 20/25 milioni di euro, e non hanno intenzione di smuoversi da quelle cifre. L’attaccante ventiduenne ha realizzato 12 reti e un assist in campionato ed è stato tra i massimi protagonisti dell’Empoli nel corso di questa stagione.

Diverse società italiane si stanno informando sul suo cartellino ma non sono molte quelle che potrebbero trattare cifre simili, e la soluzione estera, in questo momento, sembrerebbe essere quella più probabile.

L'Eintracht negli ultimi anni si stia affermando sempre di più come un top club europeo, rendendo euforici i tifosi e guadagnando reputazione.

I tedeschi dopo aver eliminato a sorpresa il Barcellona dall'Europa League ora sono i favoriti per la vittoria finale della competizione europea che le Aquile non vincono da oltre 40 anni. Il cammino in Europa ha portato nelle case del Francoforte quasi 10 milioni di euro (tra premi Uefa e incassi dalla vendita di biglietti), cifra che potrebbe aiutare a puntare su Andrea Pinamonti. L'attaccante nato in provincia di Trento ha più volte dichiarato di ambire a palcoscenici importanti e la piazza di Francoforte potrebbe essere ideale per far esplodere definitivamente il talento del classe '99.

Possibile scambio con Kostic

Il mercato nerazzurro gira attorno alla possibile conferma di Ivan Perisic.

L'esterno croato sarebbe orientato verso il rinnovo contrattuale, ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Ecco perché, la dirigenza interista starebbe monitorando altri profili per le corsie esterne, in caso di mancato accordo con Perisic.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Filip Kostic, esterno serbo in forza all'Eintracht Francoforte, che già nella precedente sessione di Calciomercato era stato vicino al passaggio in Serie A. Il classe 1992 andrà in scadenza il prossimo anno e proprio per questo l'Eintracht potrebbe decidere di metterlo sul mercato già questa estate in maniera tale da non rischiare di perderlo a parametro zero tra dodici mesi.

Inter e Francoforte potrebbero imbastire nelle prossime settimane un scambio tra Kostic e Pinamonti dato che i due giocatori hanno una valutazione molto simile (entrambi sui 20 milioni): una mossa che potrebbe far comodo a entrambe le società.