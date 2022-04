Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il mercato della Juventus

Per il prossimo mercato estivo, ci si prepara ad una vera e propria rivoluzione in casa bianconera, con l'obiettivo di competere per lo scudetto e giocarsi una competizione importante come la Champions League.

Il primo tassello in casa bianconera è rappresentato dal sostituto di Paulo Dybala, che lascerà Torino visto il mancato rinnovo contrattuale.

La dirigenza juventina sta lavorando su diversi profili, soprattutto italiani. In particolare, sono due i nomi che circolano nell'ambiente bianconero, ovvero quelli di Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori, che da diversi stagioni sono attenzionati in ottica mercato. Per il talento giallorosso, che non è più un intoccabile nello schieramento di Mourinho, la Roma chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro.

Discorso simile anche per Raspadori, che si è ritagliato uno spazio importante nel Sassuolo targato Dionisi. Il club neroverde non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 50 milioni di euro per il suo gioiello. La situazione cambia, però, in merito alle possibile offerte. Se per Zaniolo, la Roma non accetta contropartite, il Sassuolo, visti i rapporti con i bianconeri, potrebbe in considerazioni delle contropartite tecniche come quella di Nicolò Rovella.

Juve: rebus terzini, Tielemans nuova idea per la mediana

Non è finita qui. In casa bianconera si sta lavorando anche per puntellare gli altri reparti, così da garantire ad Allegri una rosa maggiormente competitiva.

Per quanto concerne la mediana, nelle ultime ore, ci sarebbe un interesse per Yuri Tielemans, centrocampista belga in forza al Leicester, che sotto la gestione targata Rogers ha avuto una crescita notevole, ritagliandosi uno spazio importante anche nella Nazionale del ct Martinez.

La trattativa sembrerebbe complicata, vista la richiesta dei Foxies che si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Per il centrocampo, sono da monitorare inoltre le piste legate a Davide Frattesi, nel mirino anche dell'Inter, e di Renato Sanches, che da mesi è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan.

Infine, concludiamo con la difesa ed in particolar modo per i terzini.

I bianconeri starebbero sondando diverse piste: sul taccuino del direttore Cherubini ci sarebbero i nomi di Emerson Palmieri del Chelsea, ormai fuori dal progetto di Tuchel, e Raoul Bellanova, terzino italiano che si è messo in luce con la maglia del Cagliari. Più importanti, i costi che riguardano una possibile trattativa per Nahuel Molina, esterno argentino dell'Udinese, valutato 30 milioni di euro.