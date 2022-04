La Juventus, che non rinnoverà Dybala a fine anno, starebbe cercando un suo degno erede. I bianconeri vorrebbero acquisire un calciatore che non faccia rimpiangere la "Joya" e per questo avrebbero stilato un elenco di Top Player da seguire: Salah, Di Maria, Asensio Zaniolo e Raspadori i profili osservati.

Juventus, la strada di esperienza rappresentata dai nomi di Salah e Di Maria

La Juventus starebbe dunque meditando se scegliere un attaccante da mettere alle spalle di Dusan Vlahovic che abbia maturità ed esperienza o che abbia un futuro roseo e di prospettiva.

Se i bianconeri dovessero optare per la prima strada, i nomi individuati risulterebbero essere quelli di Mohamed Salah e Angel Di Maria. L'egiziano è un punto fermo del Liverpool comandato da Jurgen Klopp ma il suo rinnovo nelle ultime settimane sta facendo discutere il mondo intero. L'esterno classe '92, che andrà in scadenza con i Reds nel 2023, si era chiuso da tempo in un silenzio spezzato solo nella scorsa settimana con un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Il ventinovenne nelle dichiarazioni non ha potuto affermare di essere fiducioso che la sua avventura con il club inglese continui, scatenando le fantasia di tantissime squadre. Secondo la stampa spagnola, la Juventus rappresenterebbe una valida concorrente per acquisire Salah ed il suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro.

Discorso completamente diverso va fatto per Angel Di Maria. L'esterno trentaquattrenne del PSG andrà in scadenza di contratto a fine stagione con la compagine parigina e quasi certamente non rinnoverà a causa del poco spazio concessogli in quest'anno solare. Di conseguenza "El Fideo" non costerebbe nulla alla società bianconera che si dovrebbe concentrare solo sul suo stipendio.

Juventus, la linea verde in attacco sarebbe l'alternativa. Raspadori, Zaniolo o Asensio le idee

Le alternative a Salah e Di Maria sarebbero 3 calciatori dall'età inferiore rispetto ai due attaccanti sopra citati, Raspadori, Asensio e Zaniolo. Il primo, circolerebbe in orbita Juventus da ormai diverse settimane. Lo stesso Carnevali, il DS del Sassuolo, ha parlato in settimana confermando un interessamento della Vecchia Signora nei confronti del giovane centravanti.

Per quello che concerne la situazione di Asensio, lo spagnolo sarebbe in uscita dal Real Madrid che nel futuro potrebbe puntare su calciatori del calibro di Mbappé. Per strapparlo via dal club iberico, servirebbero circa 25 - 30 milioni di euro. Infine, il profilo di Zaniolo piacerebbe molto in casa Juventus e la Roma, per lasciarlo partire dalla Capitale, avrebbe chiesto 50 milioni di euro.