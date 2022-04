Il futuro di Wojeciech Szczęsny potrebbe essere lontano dalla Juventus. Infatti, nonostante le ottime prestazioni in questa stagione, il portiere polacco potrebbe lasciare la Vecchia Signora la prossima estate.

Idea Kepa in porta per Juve e Lazio

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna ci sarebbe la possibilità dell'estremo difensore juventino, che a fine anno potrebbe non essere confermato dalla dirigenza. Per questo, il direttore sportivo Cherubini starebbe sondando diverse alternative: tra i nomi sul taccuino ci sarebbe anche quello di Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea che, vista la concorrenza di Mendy e il poco minutaggio in questa stagione, dovrebbe salutare il Chelsea, per iniziare una nuova avventura.

L'ex portiere dell'Athletic Bilbao, pagato 70 milioni dai Blues, sarebbe nel mirino anche della Lazio di Maurizio Sarri che con il possibile addio di Strakosha, potrebbe decidere di virare sull'estremo difensore della Roja, che già ben conosce il tecnico toscano (insieme hanno vinto l'Europa League nel 2019).

Sullo sfondo, per la Juve, resta anche la suggestione legata a Gigio Donnarumma, che complice l'alternanza con Navas e i problemi di ambientamento al Paris Saint Germain, potrebbe decidere di lasciare Parigi e ritornare in Italia. Pare difficile che dopo un solo anno l'ex portiere del Milan possa lasciare il Psg, ma la Juventus resta alla finestra in caso di rottura tra il portiere della Nazionale e il club parigino.

Juve, McKennie possibile contropartita per Zaniolo

Una delle priorità per il prossimo mercato estivo è legata al possibile sostituto di Paulo Dybala. Infatti, in casa Juventus si sta lavorando per sostituire in maniera adeguata la Joya, così da aumentare la qualità e la personalità della trequarti a disposizione di Massimiliano Allegri.

Uno degli obiettivi della Vecchia Signora è Nicolò Zaniolo, centrocampista e talento della Roma, che dopo una prima parte di alti e bassi, sembra aver ritrovato la continuità. La società capitolina non ha alcuna intenzione di cedere il suo talento e solo di fronte a un'offerta attorno ai 50 milioni di euro potrebbe decidere di sedersi ad un tavolo per trattare un'eventuale cessione.

Viste le richieste importante da parte della Roma, la società bianconera potrebbe inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica: tra queste, ci sarebbe anche Weston McKennie, centrocampista americano che nonostante la buona stagione, potrebbe salutare Torino. L'ex mediano dello Schalke 04 piacerebbe molto allo Special One Josè Mourinho.

Oltre Zaniolo, i bianconeri seguono con grande attenzione anche altre piste, come quella che porta a Giacomo Raspadori del Sassuolo.